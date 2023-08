European League of Football European League of Football: Sullivan führt Galaxy in zwei Alleingängen zum Sieg Stand: 20.08.2023 16:29 Uhr

Die Frankfurt Galaxy setzt ihre Erfolgsserie in der European League of Football weiter fort. Im Heimspiel gegen Mailand machte der überragende Quarterback Jakeb Sullivan den Unterschied und führte sein Team zum Sieg.

Die Men in Purple sind weiter nicht aufzuhalten: Am Sonntagmittag setzte sich die Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF) deutlich gegen das Team aus Mailand durch. Die Partie endete mit 53:14 zugunsten der Hessen. Es war bereits der neunte Sieg in Folge.

Dabei machte Frankfurts Quarterback Jakeb Sullivan direkt von Beginn an ein klasse Spiel: Im ersten und zweiten Viertel entschied sich Sullivan in aussichtsreicher Position für einen Lauf, fand die Lücke in der Mailänder Abwehr und erzielte so selbst die ersten beiden Touchdowns des Spiels.

Deutliche Halbzeitführung für Frankfurt

Kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts glänzte der US-Amerikaner dann als Vorbereiter, als er unter Druck stehend einen guten Pass auf seinen Wide Receiver Lorenz Regler warf. Der 27-Jährige konnte so den dritten Touchdown des Spiels erzielen und für den 25:0 Halbzeitstand sorgen.

Regler war es auch, der im dritten Quarter den Punktestand mit dem nächsten Touchdown weiter in die Höhe schraubte. Die Hessen spielten wie im Rausch und kamen durch Norman Schumm und Regler zu weiteren Punkten. Trotz der zwei Touchdowns der Gäste im vierten Quarter war es am Ende ein komplett ungefährdeter Sieg für die Hessen.