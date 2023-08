European League of Football: European League of Football: Frankfurt Galaxy gewinnt auch bei Köln Stand: 12.08.2023 20:31 Uhr

Nächstes Spiel, nächster Sieg: Die Frankfurt Galaxy ist in der European League of Football nicht zu stoppen. Bei Köln ließen sich die Hessen auch von einem Fehlstart nicht aufhalten.

Die Frankfurt Galaxy ist ihrer Favoritenrolle in der European League of Football am Samstag gerecht geworden. Die Hessen gewannen bei Köln mit 22:9 und feierten damit bereits den achten Erfolg in Serie. In der Tabelle der Western Conference liegt die Galaxy auf Rang zwei.

Dabei begann die Partie keineswegs gut für die Frankfurter: Der erste Drive endete mit einer Interception von Quarterback Lars Heidrich, Köln ging nach einem Field Goal in Führung. Doch nach dem ersten Viertel zogen die Gäste dank ihres Laufspiels davon, lagen zum Beginn des Schlussabschnitts mit 19:3 vorne und brachten den Sieg sicher nach Hause.