Grand-Prix-Finale der Junioren Eistänzer Michail Savitskiy gewinnt Bronze beim Grand-Prix-Finale der Junioren

Beim Grand-Prix-Finale der besten Nachwuchs-Eiskunstläufer der Welt gewannen der Offenbacher Michail Savitskiy und seine Partnerin Darya Grimm in Peking Bronze im Eistanzen und damit die erste Medaille bei einem großen internationalen Wettbewerb.

Souveräne und anspruchsvolle Choreografie

Zu Musiken von Rondo Capriccioso und einem neuen Arrangement des Titels "Habanera" aus der Oper "Carmen", zeigten die 17-jährige Grimm und der 20-jährige Savitskiy am Samstag eine technisch hochanspruchsvolle Kür und erreichten mit fast 93 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. "Mit den zwei Programmen gestern und heute waren wir sehr zufrieden und können insgesamt stolz sein. Dennoch hätten wir uns ausgerechnet vielleicht auf Platz zwei zu kommen", resümierte Savitskiy im Gespräch mit dem hr-sport.

Vom ersten Takt der Musik waren die beiden Eistänzer voll in ihrem Element und zeigten alle acht Elemente souverän und in einer für ihr junges Alter sehr anspruchsvollen Choreografie. Am Ende reichte es für das in Oberstdorf im Allgäu trainierende Paar für Bronze hinter den Paaren aus den USA und Israel.

Große Pläne für die WM

Schon kommende Woche stehen der in Offenbach geborene und seine aus Wuppertal stammende Partnerin bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin auf dem Eis. Es folgen einige Showauftritte bevor sich "Dascha und Mischa" Anfang des Jahres für den Saisonhöhepunkt bei Junioren--Weltmeisterschaften in Taipei City vorbereiten: "Dort wollen wir definitiv auf das Podium und gerne noch mindestens einen Platz besser als hier in China", kündigte das Duo an.