Frankfurt fordert Juventus Eintracht Frankfurt heiß aufs Finale gegen Juventus: "Haben genau davon geträumt" Stand: 08.09.2023 19:13 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen stimmen sich emotional auf das Finalspiel des Champions-League-Miniturniers gegen Juventus ein. Chancenwucher dürfen sie sich dieses Mal allerdings nicht erlauben.

Große Bühne, klangvolle Paarung: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen in der Champions-League-Qualifikation voller Vorfreude in das Finale ihres Miniturniers gegen Juventus Turin. "Von genau diesen Spielen haben wir geträumt, jetzt werden wir auch zeigen, was wir draufhaben", sagte Trainer Niko Arnautis vor der Partie am Samstag (13 Uhr) in der heimischen Arena. Der hr zeigt das Spiel ab 12.55 Uhr live im hr-fernsehen und im Stream auf hessenschau.de.

Kein Chancenwucher mehr

Der Vizemeister Italiens sei allerdings nicht nur "kaltschnäuzig vor dem Tor", sondern auch "eine sehr erfahrene Mannschaft, die in den vergangenen Jahren viel Champions League gespielt" habe, so Arnautis. Zudem warnte der Coach nach dem Chancenwucher seines Teams beim 1:0 im Halbfinale gegen den 1. FC Slovácko am Mittwoch: "Wir werden nicht so viele Chancen bekommen. Es wird also darauf ankommen, deutlich effizienter zu sein." Juventus hatte sein Halbfinal-Spiel gegen WFC Okzhetpes aus Kasachstan mit 6:0 gewonnen.

Das nächste Etappenziel des steinigen Wegs für den Bundesliga-Dritten ist die zweite Runde, die im Oktober im Play-off-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Die Auslosung findet am 15. September (13 Uhr) statt. In den Spielen geht es dann erst um die begehrten zwölf verbliebenen Startplätze für die Gruppenphase der Champions League.

Emotionale Einstimmung durch Champions-League-Hymne

Damit sie dort landen, stimmen sich die Eintracht Frankfurt Frauen auch emotional ein. "Juventus Turin gegen Eintracht Frankfurt, spätestens jetzt weiß jeder, es ist Champions League", so Arnautis. Kapitänin Tanja Pawollek bezeichnete das Abspielen der Champions-League-Hymne vor der Partie am Mittwoch als absoluten "Gänsehaut-Moment". Vom Brentanobad zieht die Eintracht für das Finale in die Arena im Stadtwald um und erhofft sich am Samstag große Fan-Unterstützung.