Das Wichtigste zu Midtjylland-Eintracht Das Wichtigste zu Midtjylland-Eintracht: Mit der zweiten Reihe auf Rekordjagd Stand: 28.11.2024 11:44 Uhr

Eintracht Frankfurt will beim FC Midtjylland einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale der Europa League machen. Dabei könnte ganz nebenbei eine Bestmarke geknackt werden. Das Wichtigste zum Spiel.

Spieltag Nummer fünf in der Ligaphase der Europa League: Eintracht Frankfurt bekommt es auswärts in Herning mit dem dänischen Meister FC Midtjylland zu tun. Anpfiff ist am Donnerstag um 21 Uhr.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt ist in der Europa League aktuell gut platziert. Nach der Hälfte der Ligaphase stehen die Hessen mit zehn Punkten auf Tabellenplatz vier, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde. Diese Ausgangslage ließe sich durch einen Sieg in Dänemark weiter verbessern. Der aktuelle Lauf in der Bundesliga sollte die Frankfurter zusätzlich anschieben. "Die Zielsetzung ist klar. Wir wollen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen", so Trainer Dino Toppmöller.

Doch auch der FC Midtjylland hat in der Europa League schon Ausrufezeichen gesetzt, unter anderem mit dem Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim und dem Sieg gegen Union Saint-Gilloise. In der heimischen Liga ist das Team zwar erneut ernsthafter Meisterschaftskandidat, kam vor einigen Wochen aber auch mal mit 1:5 gegen Bröndby IF unter die Räder. "Sie sind gerade nicht in der besten Verfassung", analysierte Ex-FCM-Spieler Rasmus Kristensen, der inzwischen für die Eintracht aufläuft. Aber: "Es wird eine schwere Aufgabe."

Das Personal

Die Aufstellung der Eintracht vorherzusagen ist nur schwer möglich - Toppmöller dürfte die Gelegenheit nutzen, um einige Stammkräfte zu schonen und der zweiten Reihe Spielzeit zu gewähren. Mit dabei ist aber höchstwahrscheinlich Kristensen, der nach seiner Verletzung darauf brennt, bei seinem Ex-Verein aufzulaufen. Arthur Theate und Hugo Ekitiké traten derweil im Training am Mittwoch etwas kürzer, sind aber für Einsätze bereit.

So könnte die Eintracht beim FC Midtjylland spielen.

Den Dänen fehlen drei Leistungsträger: Francolino Djú, Dario Osorio und Aral Simsir sind langzeitverletzt.

So könnte der FC Midtjylland spielen: Olafsson - Mbabu, B. Sörensen, Diao, Andersson - Castillo, Martínez, O. Sörensen - Osorio, Buksa, Gogorza

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir haben großen Respekt vor dem FC Midtjylland. Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der einen spielerischen Ansatz und sehr gute Standards hat."

Thomas Thomasberg: "Wir dürfen keine Räume hinter der Kette lassen, müssen physisch spielen und Frankfurt auch in der Defensive beschäftigen. Es wird auch um Zweikämpfe gehen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Für Kristensen ist es ein besonderes Spiel: Der Rechtsverteidiger wurde in der Jugend des FC Midtjylland ausgebildet und ist ein Kind der Region. Alles, was er heute für die Frankfurter in die Waagschale wirft, hat er also in der dänischen Provinz gelernt. Ganz nebenbei tut die Rückkehr des 27-Jährigen der Eintracht gut. Denn obwohl Nnamdi Collings als Vertreter gute Auftritte hingelegt hat, kann und wird Kristensen endlich wieder seine Mentalität und seinen Einsatz zeigen und damit seine Mitspieler damit pushen können. Für Freunde und Familie hat er jedenfalls schon mal rund 30 Tickets für die Partie in Herning besorgt.

Apropos Rechtsverteidiger: Es ist schon einige Jahre her, als Adi Hütter unbedingt einen gewissen Kevin Mbabu zur Eintracht lotsen wollte. Das klappte nicht, der Schweizer sagte den Frankfurtern ab und entschied sich für den VfL Wolfsburg. Richtig glücklich wurde Mbabu allerdings nicht. Sein Weg führte ihn im Anschluss nach Fulham, Genf, Augsburg und schließlich nach Dänemark, wo er seit Saisonbeginn für Midtjylland aufläuft. In der Europa League hat er dabei bislang keine Partie verpasst. "Es wird ein intensives Spiel für sie hier", schickte der 29-Jährige als Warnung an die Eintracht. "Wir müssen unser Spiel durchziehen und ohne Angst auftreten."

Die Statistik des Spiels

Die Eintracht geht auf Rekordjagd! Ein Sieg würde das Team nicht nur dem Achtelfinale näherbringen, sondern eine Bestmarke in der Europa League einstellen. Saisonübergreifend sind die Frankfurter in diesem Wettbewerb seit 17 Spielen ungeschlagen. Den aktuellen Rekord hält der FC Chelsea mit 18 ungeschlagenen Partien. Die Eintracht könnte ihn am Donnerstag einstellen - und danach sogar ausbauen.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Midtjylland können sie im hr-iNFO-Audiostream verfolgen. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Liveticker. Im Fernsehen gibt es das Spiel beim Sender RTL zu sehen.