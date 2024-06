BR24 Sport Wasserfälle vom Dach: DFB-Spiel für 20 Minuten unterbrochen Stand: 29.06.2024 22:06 Uhr

Das Fußball-EM-Achtelfinale 2024 zwischen Deutschland und Dänemark musste wegen eines Gewitters und heftigem Regenfall etwa 20 Minuten unterbrochen werden. Die Fans ließen sich die Stimmung nicht vermiesen, die Spieler verschwanden in den Katakomben.

Von Johannes Kirchmeier

Ein lauter Donnerschlag war es, der die EM-Achtelfinalpartie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark plötzlich beruhigte. Wegen eines Gewitters, das sich über dem Stadion in Dortmund zusammenbraute, mussten die Spieler nach 35 Spielminuten aussetzen, Schiedsrichter Michael Oliver unterbrach die Partie wegen der Gefahr für die Spieler. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0 zwischen dem DFB-Team und den Dänen.

Unterbrechung in Dortmund wegen Regen und Hagels

Heftiger Regen, sogar Hagelkörner prasselten zudem aufs Spielfeld in Dortmund. Vom Tribünendach prasselten Wasserfälle auf die unteren Zuschauerränge.

Die Stimmung der über 60.000 Fans auf den größtenteils überdachten Rängen blieb zunächst entspannt. "Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel unterbrochen", wurde auf der Videowand eingeblendet. Die Spieler gingen in die Kabinen. Die Fans sangen tatsächlich: "Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen."

Public-Viewing in Dortmund beendet

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sagte bei MagentaTV: "An erster Stelle steht der Schutz der Spieler und Zuschauer. Es gibt keine Zeitvorgabe, wie lange unterbrochen wird. Man wird warten, bis das Unwetter vorüber ist." Nach etwas mehr als 20 Minuten Ruhezeit wurde die Partie dann fortgesetzt, über dem Stadion war es nun merklich heller.

Aufgrund des Unwetters wurden auch die Public Viewings am Friedensplatz und im Westfalenpark aufgelöst, wie die Polizei Dortmund mitteilte.

Quelle: BR24Sport im Radio 29.06.2024 - 21:00 Uhr