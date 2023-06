BR24 Sport Torwart Nübel kehrt nicht zum FC Bayern zurück Stand: 29.06.2023 08:28 Uhr

Torwart Alexander Nübel wird nach dem Ende seiner Leihe an AS Monaco nicht zu Bayern München zurückkehren. Das sagte Nübels Berater Stefan Backs. Der 26-Jährige sucht einen neuen Klub, der Champions- oder Europa League spielt.

Der an die AS Monaco ausgeliehene Torwart Alexander Nübel forciert einen Abgang von seinem Stammverein FC Bayern München. Der 26-Jährige, der zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden sollte, hat noch einen Vertrag bis 2025. Doch dessen Berater Stefan Backs erklärte nun erneut öffentlich, dass eine Rückkehr zum FC Bayern aktuell nicht in Frage kommt.

"Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit", sagte Backs dem Nachrichtenportal t-online. "Deshalb suche ich für Alex einen neuen Klub - und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt. "Für Nübel gehe es bei einem Wechsel vor allem darum, dass "er spielen muss", sagte Backs: "Kriterium Nummer zwei" sei "ein möglichst hohes Spielniveau, am besten Champions League oder Premier League."

Wer wird die Nummer zwei hinter Neuer?

Der frühere Schalker Nübel war im Sommer 2021 ins Fürstentum ausgeliehen worden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Neuer, der zuletzt wegen eines Beinbruchs ausgefallen war, besitzt in München einen Vertrag bis 2024. Daher strebt der Berater auch keinen endgültigen Abschied vom FC Bayern an. Sollte Nübel den Serienmeister verlassen, ist angeblich auch eine Rückkaufklausel im Gespräch. Dies sei laut Backs "eine Wertschätzung von Bayern München. Ein Zeichen, dass sie nach wie vor an ihn glauben."

Damit verschärft sich auch die Frage, wie der FC Bayern mit seinen restlichen Torhütern umgeht. Neuer-Vertreter Yann Sommer unterschrieb nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach ein Arbeitspapier bis 2025. Über einen Weggang Sommers war ebenfalls spekuliert worden. Der Schweizer Nationalkeeper will sich für die EURO 2024 in Deutschland empfehlen - auch das wird schwierig auf der Ersatzbank. In Sven Ulreich haben die Bayern noch einen vierten bundesligaerfahrenen Keeper im Kader.

