Trainer-Kandidat für Bayern ÖFB-Team will "Rangnick als großartigen Trainer behalten"

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick liegt ein offizielles Angebot des FC Bayern München vor - das bestätigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Gleichzeitig hofft der österreichische Fußballverband auf einen Verbleib Rangnicks.

Geht es jetzt mit dem FC Bayern und Ralf Rangnick ganz schnell? Der Nationaltrainer Österreichs hat nach Darstellung des Sportdirektors des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Peter Schöttel, ein Angebot der Münchner vorliegen.

Rangnick soll am Mittwoch bei einem Treffen ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Schöttel selbst über eine Offerte des deutschen Rekordmeisters informiert haben, so erzählte es Schöttel dem ORF in einem Interview. "Wenn ein Verein wie Bayern München anklopft, ist es verständlich, dass man über das Interesse dieses Vereins nachdenkt."

Hoffen auf "zeitnahe Entscheidung"

Alle Beteiligten dürften "zeitnah eine Entscheidung" wünschen, wie der ÖFB-Sportchef formulierte. "Wir sind kurz vor der EM mit großen Zielen. Auch von Bayern München wird es natürlich eine Deadline geben, weil sie auch Bescheid haben wollen", sagte Schöttel. In "ein, zwei Wochen" werde die Angelegenheit erledigt sein müssen.

Der ÖFB geht fest davon aus, dass Rangnick, der einen Vertrag bis 2026 besitzt, auf jeden Fall die EM durchzieht. "Wir haben in den letzten zwei Jahren ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gepflegt. Das werden wir auch so weiterführen. Je nachdem, in welche Richtung seine Entscheidung geht, werden wir gemeinsam besprechen, wie es weitergeht", sagte Schöttel, der Rangnick Kompetenzen und ein funktionierendes Umfeld zu bieten hat.

ÖFB-Präsident: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer hofft weiter auf einen Verbleib von Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick in Österreich und eine Absage an Bayern München. "Es ist noch offen. Ich hoffe, dass es in sehr naher Zukunft eine Entscheidung für uns geben wird. Die letzte Entscheidung liegt bei ihm", sagte Mitterdorfer im ORF.

Rangnick habe "noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Wir versuchen ihm immer noch zu vermitteln, dass wir es wertvoll finden würden, wenn er in Österreich bleibt, wenn er weiter diesen Weg gemeinsam mit uns geht. Er hat bei uns Gestaltungsmöglichkeiten, wir denken da an eine längerfristige Vereinbarung mit ihm", sagte der Verbandspräsident. Über eine mögliche Ablöse sei noch nicht gesprochen worden.

"Es hat noch keinen Kontakt mit Bayern München gegeben, mit dieser Frage beschäftige ich mich auch nicht. Unser großes Ziel ist es, Ralf Rangnick bei uns in Österreich als großartigen Trainer zu behalten", sagte Mitterdorfer.

