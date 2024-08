BR24 Sport Neuer-Show gegen Algerien 2014 - kommt ter Stegen da ran? Stand: 22.08.2024 15:29 Uhr

Im WM-Achtelfinale gegen Algerien sehen Experten den Höhepunkt von Manuel Neuers DFB-Karriere. Wird Neuers prädestinierter Nachfolger Marc-André ter Stegen auch solche Shows hinlegen können?

Von Mona Marko

Viele nennen ihn den Gipfel der Offensiv-Revolution, den Höhepunkt seiner Karriere, die Spitze seiner Leistungskurve: Manuel Neuers Glanzauftritt beim WM-Duell Deutschland - Algerien am 30. Juni 2014. Es war der Tag, an dem die algerischen Außenseiter Deutschland ins Wanken brachten, den Titel gefährdeten. Ein zähes Achtelfinale. Manuel Neuer köpfte, grätschte und er klärte jeden Ball, der auch nur in die erweiterte Nähe seines Tores kam - und rettete damit seine Mannschaft.

Neuer hütete das Tor wie einen Schatz. Der eigene Strafraum war für Neuer dabei an diesem Tag nur theoretisch der Ort, an dem er sich aufzuhalten hatte. Gleich mehrere vielversprechende Angriffe des Gegners unterband er rund um die Mittellinie. Experten zweifelten nach der Partie - nicht ganz ernst gemeint - gar daran, ob der damalige Bundestrainer Joachim Löw Manuel Neuer überhaupt als Torwart aufgestellt hatte. Seine Spielart glich doch eher dem eines Verteidigers, er wagte mehrere Ausflüge aus seinem Sechzehner, kämpfte und wurde dafür belohnt.

Neuer stellte Rekorde auf

Gute zehn Jahre nach dieser Show im Estadio Beira-Rio im brasilianischen Porto Alegre, ist Manuel Neuer nun aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nach 124 Nationalteam-Einsätzen (kein deutscher Torhüter hat mehr auf dem Konto), nach 19 Malen zwischen den Pfosten bei einer WM (öfter als jeder andere Keeper weltweit).

Mit seinem Rücktritt räumt der FC-Bayern-Keeper jetzt Marc-André ter Stegen das Feld. Ter Stegen, die ewige Nummer zwei im Tor, hat jahrelang geduldig warten müssen. Zwölf Jahre nach seinem ersten Länderspiel ist für ter Stegen der Weg endlich frei. Zwölf Jahre, in denen er sich oft zähneknirschend, aber stets professionell untergeordnet hatte.

Jetzt, wo niemand daran zweifeln dürfte, dass ter Stegen die Antwort auf die Neuer-Nachfolge ist, werfen Experten aber ganz andere Fragen auf: Kann der 32-Jährige die großen Fußstapfen Neuers füllen? Kann er für Einträge in die Fußball-Geschichtsbücher sorgen? So wie es Neuer in besagter WM-Partie gegen Algerien geschafft hatte?

Ter Stegen legte holprigen Start in Nationalteam hin

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte mindestens bis zur WM 2026 mit ter Stegen als Stammkeeper planen: "Er ist ein weiterer Weltklasse-Torwart, der auf seine Chance wartet. Wir haben keine Sorgen", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Allerdings: Eine ruhmvolle Zwischenbilanz kann der gebürtige Mönchengladbacher bei der Nationalmannschaft bisher nicht aufweisen.

Schon der Start war holprig: Am 26. Mai 2012 bestritt ter Stegen kurz nach seinem 20. Geburtstag sein erstes von bislang 40 Länderspielen - und erlebte beim 3:5 in der Schweiz ein bestenfalls mittelerfreuliches Debüt.

Ter Stegen blieb bei Großturnieren blass

Es folgten ein 1:3 gegen Argentinien und ein 3:4 gegen die USA inklusive Slapstick-Eigentor. Zwölf Gegentreffer in den ersten drei Länderspielen -eine Schreckensbilanz. Auch Großturniere schienen bisher nicht die Bühnen für große Ter-Stegen-Leistungen zu sein.

Für die EM 2012 wurde er nicht nominiert, auch bei der WM 2014 blieb er außen vor, stattdessen wurden neben Neuer Roman Weidenfeller und Ron-Robert Zieler Weltmeister. Danach gehörte ter Stegen mit Ausnahme der EM 2021 (Knieverletzung) immer zum Kader. EM 2016, WM 2018, WM 2022, EM 2024: Stets spielte Neuer, nie ter Stegen.

Nach Neuers Comeback musste ter Stegen wieder weichen

Die Rückstufung vor dem jüngsten Heim-Turnier dürfte für ter Stegen noch einmal schmerzhaft gewesen sein. Anderthalb Jahre lang war er in der Startelf gesetzt - als Neuer durch seine schwere Verletzung außer Gefecht gesetzt war.

"Im Moment bin ich die Nummer eins, und es ist mein Anspruch, das auch zu bleiben", sagte ter Stegen damals. Als Neuer wieder fit war, musste ter Stegen sich aber hinten anstellen - und hat das wie selbstverständlich getan. Ohne sich aufzubäumen.

"Ich will maximal erfolgreich sein und habe das große Ziel, die Nummer eins der Nationalmannschaft zu werden - aber nicht um jeden Preis", hatte ter Stegen schon 2019 in einem Interview mit t-online.de gesagt: "Fußball ist das eine, aber für mich ist Menschlichkeit das Wichtigste."

Warme Worte von ter Stegen nach Neuer-Rücktritt

Diese Maxime verfolgte ter Stegen bis zuletzt als Nummer zwei bei der Heim-EM 2024. Der jahrelange Stammkeeper beim FC Barcelona ertrug seine Rolle hinter dem zuvor nicht fehlerfreien und keineswegs unumstrittenen Neuer klaglos. Suppenkasper-Eklats wie bei Uli Stein oder aggressive verbale Attacken wie bei Jens Lehmann blieben aus.

Und auch nach der Rücktrittserklärung von Neuer, gab ter Stegen erstmal gentlemanlike Lob und warme Worte: "Für immer ein Weltmeister und eine Legende im deutschen Fußball", schrieb der 32-Jährige auf Instagram. Dazu postete er ein Bild Neuers, auf dem der Münchner im Maracana-Stadion von Rio den WM-Pokal in die Höhe streckt. Obendrein sprach ter Stegen dem Bayern-Keeper seinen Glückwunsch zu dessen Karriere im DFB-Team aus.

Jetzt kommt ter Stegen zum Zug, Neuer ist auf der internationalen Bühne endgültig nicht mehr im Weg. Und vielleicht heißt das auch, dass ein Stück Druck abfällt - dass ter Stegen befreiter für die DFB-Elf spielen kann, dass das Tor nun endgültig frei für ihn und die nächste Leistungsstufe ist.

Quelle: BR24Sport im Radio 22.08.2024 - 18:30 Uhr