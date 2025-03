3. Liga Nach nur 77 Tagen: Unterhaching entlässt Heiko Herrlich Stand: 21.03.2025 21:45 Uhr

Die SpVgg Unterhaching hat Cheftrainer Heiko Herrlich freigestellt. Der Verein steht in der 3. Liga abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Von BR24Sport

Die Spielvereinigung Unterhaching hat Cheftrainer Heiko Herrlich entlassen. Das teilte der Verein am Freitagabend, einen Tag vor dem Halbfinale des bayerischen Landespokals, mit. Der Ex-Bundesliga-Trainer war erst seit Anfang des Jahres im Amt, doch auch Herrlich fand keinen Weg aus der anhaltenden sportlichen Erfolgslosigkeit.

"Unterschiede in der Wahrnehmung der sportlichen Ausrichtung"

"Wir sind Heiko sehr dankbar, dass er in einer für den Verein sehr schwierigen Situation, die Verantwortung als Cheftrainer übernommen und sich dieser großen Herausforderung gestellt hat. Für das gemeinsame Ziel Klassenerhalt hat er sich mit Professionalität und hohem Engagement voll eingesetzt", sagte Präsident Manfred Schwabl in einer Klubmitteilung: "Zuletzt waren aber die Unterschiede in der Wahrnehmung der sportlichen Ausrichtung unübersehbar. Deshalb haben wir jetzt diese Entscheidung so getroffen, auch in dem Bewusstsein, dass der Zeitpunkt dafür besser sein könnte. Aber manchmal kann man sich das halt auch nicht aussuchen."

Tabellenletzter ohne viel Hoffnung

Unterhaching steht in der 3. Liga auf dem letzten Platz und hat 16 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Anfang Dezember war daher Marc Unterberger nach nur 13 Punkten aus 16 Spielen freigestellt worden. Auch Heiko Herrlich konnte keinen Aufschwung bringen. Für die Partie im Landespokal gegen den Viertligisten FC Eintracht Bamberg wird wahrscheinlich Sven Bender als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Dem 35-Jährigen fehlt allerdings die nötige Lizenz, daher würde Haching eine Strafe drohen.

Quelle: BR24Sport 22.03.2025 - 09:55 Uhr