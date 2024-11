BR24 Sport Musiala 2.0: Der nächste Schritt zum DFB- Führungsspieler Stand: 12.11.2024 15:55 Uhr

Er dribbelt, köpft und trifft. Jamal Musiala hat sich vom Slalomdribbler zum mehrdimensionalen Strafraumstürmer entwickelt. Nur ein Thema bereitet dem Nationalspieler während des Spiels ein wenig Sorge.

Von Hannes Nebelung

Nur Bewegung reicht im Winter nicht. Das weiß auch Jamal Musiala. Dick eingepackt drehte der Offensivstar seine Runden auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Mit schwarzer Mütze und schwarzen Handschuhen hielt sich der Offensivkünstler warm, zuletzt war er trotz fallender Temperaturen in Deutschland beim FC Bayern regelmäßig heiß gelaufen.

Musiala findet die einfachen Tore

"Ich habe noch einmal Schritte nach vorne gemacht", fasste Musiala auf der Pressekonferenz am Mittag seine derzeitige Form zusammen. "Letzte Saison haben noch die Tore und Vorlagen ein bisschen gefehlt." Auch dank seines neuen FCB-Trainers Vincent Kompany ist das nun anders: "Wir sind offen miteinander. Sein größter Punkt war, dass ich mir in der Box eine gute Position hole, um einfach Tore zu machen."

Und das funktioniert prächtig: Musiala trifft und trifft und trifft, neunmal in den ersten 14 Pflichtspielen dieser Saison. Vergessen sind die Zeiten, als er beispielsweise bei der WM Katar die Abwehrreihen schwindelig spielte, im Abschluss aber glücklos blieb. Nun steht er auch einfach mal richtig und "jetzt ist mir der Ball ein paar Mal auf den Kopf gefallen." Gleich drei Kopfball-Tore erzielte Musiala in zwei Wochen, alle drei im Fünfmeterraum.

Extra-Krafteinheiten und Schusstraining zeigt Wirkung

Beim FC St. Pauli beeindruckte er am Samstag dazu mit einem kraftvollen Fernschuss unter die Latte. Diese neuen Facetten im Spiel des 21-Jährigen kommen nicht von ungefähr. "Mehr Kraft-Einheiten" hat Musiala draufgepackt, um fitter und zweikampfstärker zu werden. Extra-Schusstraining habe er "nach dem Training schon immer gemacht".

Musialas Bitte an die Schiedsrichter

Seine Robustheit und Durchsetzungskraft ist auffällig, gleichzeitig bleibt der harte Umgang seiner Gegenspieler auf dem Platz ein Thema für ihn. "Wenn die Mannschaften gefühlt drei, viermal hart reingehen können, bevor sie eine Gelbe Karte kriegen, dann würde jeder das machen." Hier redet Musiala auch mit den Schiedsrichtern, "ansonsten ist es ein Teil vom Spiel, wo man durchpushen muss."

DFB-Star verrät: "Fußpflege auch mal wichtig"

Wenn Musiala "gefühlt keine Fouls kriegt", dann müsse er "ein bisschen cleverer in die nächste Aktion reingehen". Musiala verriet obendrein, seine hochgepriesenen Füße zu schützen: "Pflege muss jeder machen, viel Behandlung und Fußpflege ist auch mal wichtig." Generell genießt Musiala seinen Offensivlauf und das damit einhergehende Lob. "Es macht immer Spaß, schöne Sachen zu lesen. Aber es wird auch einmal nicht guten laufen. Wichtig, dass man den gleichen Rhythmus und die gleiche Routine hat."

Seinen Flow will Musiala in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr - in der BR24Sport-Radioreportage) fortsetzen. Nagelsmann hatte angekündigt, auf den Gesundheitszustand der Spieler in Rücksprache mit den Vereinen Rücksicht zu nehmen. Die DFB-Elf kann nämlich ein wenig Kräfte schonen, das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs ist schon erreicht. Der Abschluss der Vorrunde steht am 19. November (20.45 Uhr - in der BR24Sport-Radioreportage) in Budapest gegen Ungarn an.

Quelle: BR24Sport im Radio 12.11.2024 - 14:55 Uhr