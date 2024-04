BR24 Sport Müller gibt Titel auf und lobt Leverkusen: "richtig stark" Stand: 04.04.2024 08:57 Uhr

FC-Bayern-Spieler Thomas Müller hat sich aus dem Kampf um die Meisterschaft verabschiedet. Die gehe "wohl nach Leverkusen". Auch in der Champions League sieht er einen schweren Weg zum Finale, doch bleibt optimistisch: "Vielleicht ist das unser Weg".

Von BR24Sport

Zwölf Meisterschaften hat Thomas Müller schon auf seinem Konto – so viele wie kein anderer Bundesliga-Spieler in der Geschichte. Es ist also keine Untertreibung zu sagen, dass Müller ein ausgewiesener Experte ist, wenn es um die silberne Schale geht, die traditionell im Mai vergeben wird. Und so muss man Müller glauben, wenn nach FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel auch er den Meisterschaftskampf als verloren ansieht.

Schwächephase des FC Bayern - Müller ist "frustriert"

"Leverkusen zeigt keine Schwäche, und wir liefern nicht ab. Die enttäuschende Vorstellung gegen den BVB und der Last-Minute-Sieg von Leverkusen passen leider erneut in dieses Bild", analysierte Müller in seinem eigenen Newsletter und kommt zu dem Schluss: "Somit geht die Meisterschaft wohl nach Leverkusen." Mit 13 Punkten Rückstand des FC Bayern auf den ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen gäbe es "nicht viel Raum für Spekulationen". Am Osterwochenende konnte sich Leverkusen durch ein Tor von Patrik Schick in der Nachspielzeit noch gegen Hoffenheim durchsetzen (2:1). Der FC Bayern verlor mit einer enttäuschenden Leistung zu Hause gegen Borussia Dortmund (0:2).

Der 34-Jährige sei "frustriert, dass wir keine bessere Leistung hinbekommen haben und unser Potenzial zu selten zeigen können." Doch Müller sieht die eigene Schwäche nicht als einzigen Grund für den verlorenen Meisterschaftskampf. Es sei "auch wichtig, die Leistung der Werkself hervorzuheben. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ungeschlagen zu sein, ist richtig stark."

Müller: "Überzeugt, dass wir die Gunners schlagen werden"

Eine Titelchance bleibt dem FC Bayern noch. Im Viertelfinale der Champions League treffen die Münchner auf den FC Arsenal. Das Hinspiel am kommenden Dienstag (9. April, ab 21 Uhr in der Radioreportage) wird richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Turniers - in dem bei einem möglichen Weiterkommen die Topfavoriten Manchester City und Real Madrid im Halbfinale warten. "Wer die Auslosung verfolgt hat, weiß, dass wir wohl den schwersten Weg Richtung Finale erwischt haben. Aber vielleicht ist das genau unser Weg", gibt sich Müller zuversichtlich.

Doch um sich über das Finale Gedanken zu machen, muss erst einmal das Duell mit dem FC Arsenal überstanden werden. Die Londoner liefern sich aktuell ein enges Rennen um den Premier-League-Titel mit dem FC Liverpool und Manchester City. "Das ist nicht mehr das Arsenal, das Bayern in der Vergangenheit immer wieder souverän abgefertigt hat. Es wird ein großes Stück Arbeit, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Gunners schlagen werden", schrieb Müller.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 06.04.2024 - 15:30 Uhr