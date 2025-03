BR24 Sport Kane-Lob, Presse-Kritik: Tuchel erlebt kniffligen England-Start Stand: 25.03.2025 12:00 Uhr

Zwei Siege - und trotzdem das "alte, mühsame England"? Dem ehemaligen FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel gelingt ein erfolgreicher, aber kritisierter Auftakt als Nationaltrainer in England. Lob erhält der gebürtige Krumbacher aus den eigenen Reihen.

Von Johannes Kirchmeier

Man kann den Engländern nicht unterstellen, dass sie nicht vorbereitet gewesen wären. Sie haben sogar einen Stand mit "German Sausages", deutsche Würstel also, aufgestellt am Wochenende vor ihrem Nationalstadion, dem altehrwürdigen Wembley-Stadion. Kein Fußballstadion ist so sagenumrankt, kein Fußballstadion verspürt diese Aura, wie die 90.000-Zuschauer-Arena im Londoner Nordwesten.

Zwei Siege beim Debüt-Wochenende

In eben jener Arena gab der gebürtige Krumbacher Fußball-Trainer Thomas Tuchel am vergangenen verlängerten Wochenende sein Debüt als Nationaltrainer Englands. Er ist erst der dritte Coach, der keinen englischen Pass besitzt. Das stieß bei der Bekanntgabe im vergangenen Oktober auch auf Kritik. Manche Kommentatoren bemängelten auch, dass Tuchel, der den FC Chelsea 2021 zum Champions-League-Sieg geführt hatte, ja nach Jürgen Klopp auch nur der zweitbeste deutsche Trainer sei.

Und doch geriet das Debüt-Wochenende des ehemaligen FC-Bayern-Coaches erfolgreich: Mit 2:0 gegen Albanien und 3:0 gegen Lettland startete Tuchel in seinen Job - und in die so wichtigen Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Zwei Spiele, zwei Siege gegen unterklassige Teams, kein Gegentor - und der Münchner Star-Stürmer Harry Kane durfte zwei Treffer bejubeln.

Presse spart nicht mit Kritik: "mühsam" und "schläfrige Löwen"

Alles eitel Sonnenschein also? Nein, das auch wieder nicht. Denn trotz der Erfolge sparten die englischen Medien nicht mit Kritik am neuen Nationaltrainer, es bleibt also ein kniffliger Job für Tuchel. Laut BBC habe der Arbeitssieg gegen Lettland nämlich gezeigt, dass Tuchels angestrebte Veränderung "keine schnelle Lösung sein wird - denn es war mehr das alte, mühsame England, das man so oft unter Southgate (Vorgänger Tuchels, Anm. d. Red.) gesehen hat".

Für den "Daily Star" scheint die WM für Tuchels "schläfrige Löwen" nach einem "frustrierenden Abend noch in weiter Ferne zu liegen". Tuchels England sei langweilig und träge gewesen, schrieb die "Daily Mail": "Wenig hat sich seit dem Abschied von Gareth Southgate geändert."

Tuchels England erinnert ein wenig an Tuchels FC Bayern

Die "Sun" titelte, dass das Traumtor von Reece James dem ehemaligen Bayern-Cheftrainer "die Schamesröte ersparte, als die Three Lions sich abmühten, den Außenseiter auf Platz 140 der Weltrangliste zu besiegen". Tatsächlich hatten sich die Engländer schwergetan, weil Lettland sehr tief verteidigte und kaum Räume ließ.

Ein wenig erinnerte das wieder an den FC Bayern München unter Thomas Tuchel, der sich gegen die kleinen Teams schwerer mit dem Toreschießen tat als gegen die Großen - und in der Bundesliga zeitweise verzweifelte, aber in der Champions League oftmals glänzte. Wenngleich hier die Einschränkung gilt, dass Tuchel noch nicht allzu viel Vorbereitungszeit hatte. "Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung, der Energie und dem Willen. Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der Trainer. "Es war kein einfaches Spiel."

FCB-Star Kane lobt Tuchel überschwänglich

Lob erhielt Tuchel dagegen von anderer Stelle: Dass Harry Kane und er gut zurechtkommen, ist kein Geheimnis. Wie sehr aber der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach dem perfekten Einstand vom neuen Trainer schwärmte, überraschte dann doch. "Thomas Tuchel ist fantastisch, es hat von Anfang an gepasst", lobte der Angreifer des FC Bayern seinen früheren Vereinscoach. "Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er hat Leidenschaft reingebracht."

Tuchel selbst war übrigens sehr zufrieden mit seinem Start - "vor allem wegen der Spieler". Die hätten ihn daran erinnert, "warum ich so begeistert von diesem Job war". Dennoch muss sich der frühere Vereinstrainer wie auch Julian Nagelsmann in Deutschland umgewöhnen. Das nächste Spiel mit der von ihm gelobten Mannschaft steht erst am 7. Juni an, es wird Tuchels Auswärtspremiere als Nationaltrainer: England zu Gast in Andorra. Dann aller Voraussicht nach ohne "German Sausages".

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 25.03.2025 - 09:55 Uhr