BR24 Sport "The Drei Löwen" - England freut sich auf Nationalcoach Tuchel

Thomas Tuchel wird neuer Nationaltrainer Englands. Das Medienecho auf die Personalie ist überwiegend positiv. Und auch der FC Bayern dürfte mit einer gewissen Vorfreude auf die offizielle Bestätigung blicken.

Von Raphael Weiss

Die britische Zeitung "Star Sport" braucht wohl noch ein wenig Zeit, um sich mit der neuen Realität anzufreunden: "Ein Deutscher verantwortlich für das England Team?", fragt die boulevardeske Sportzeitung auf der Titelseite und tröstet sich dann in großen Lettern gleich selbst: "Zumindest gewinnen wir dann sicher im Elfmeterschießen". Die Ursache für die Nachricht: Thomas Tuchel. Der gebürtige Krumbacher wird der erste deutsche Nationaltrainer Englands.

"The new Kaiser Chief" - Englands Presse hebt Tuchel in den Adelsstand

Es ist ein relativ historischer Moment in der langen Geschichte des englischen Fußballverbandes FA. Für die - im Fußball recht offen ausgetragene - Rivalität der englischen Fans und Presse mit Deutschland ist das Echo der Entscheidung überwiegend positiv. "Tuchel Time", schreibt der Guardian, "Hot to the Tuch" - ein Wortspiel mit Tuchels Nachnamen, das in etwa mit "Brandheiß" zu übersetzen ist, gönnt sich der Daily Express und der Daily Mirror hebt den 51-Jährigen direkt in den Adelsstand: "The new Kaiser Chief".

Noch ein Stückchen weiter geht der Mirror, der kurzerhand die "Three Lions" in "The drei Löwen" umbenennt. England freut sich auf Tuchel. Der ehemalige Trainer des FC Bayern genießt in England einen hervorragenden Ruf, seitdem er mit dem FC Chelsea überraschend die Champions League 2021 gewinnen konnte. Doch auch die Umstände dürften viel zur Euphorie beitragen.

England: EM-Finale, aber spielerisch enttäuschend

Gareth Southgate trat nach der EM als Nationaltrainer zurück. England war beim Turnier in Deutschland zwar ins Finale eingezogen, verlor dort aber verdient gegen Spanien und war spielerisch mit einem hochtalentierten Kader während der gesamten EM weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dass England unter Interimscoach Lee Carsley nach einer Niederlage gegen Griechenland hinter den Helenen in der Tabelle der Nations League liegt, trug zu der herrschenden Verdrossenheit bei.

Entlastung für die Gehaltsliste des FC Bayern?

Doch nicht nur englische Fußballfans dürften freudig auf die offizielle Bestätigung der FA blicken, die am Mittwochmorgen erfolgte. Auch an der Säbener Straße wird man diesem Moment entgegenfiebern. Im Sommer hatte Max Eberl verzweifelt versucht, die Gehaltsliste beim Rekordmeister zu verkürzen, war aber daran gescheitert, Leon Goretzka oder Kingsley Coman zu veräußern. Nun verschwindet zumindest der Name Tuchel von den monatlichen Verbindlichkeiten des FC Bayern. Laut Gerüchten wären das pro Monat eine Million Euro, die sich der Rekordmeister sparen wird.

Tuchel hatte einen Vertrag bis 2025 in München. Nach dessen Freistellung - inklusive Anfrage auf eine Rückkehr - konnte sich der FCB laut Medienberichten mit Tuchel nicht auf eine Auflösung des Arbeitspapiers einigen. Mit der neuen Anstellung ist dieses Kapitel endgültig geschlossen. Ob die Münchner auf eine Ablöse der FA hoffen können, muss unter diesen Umständen allerdings bezweifelt werden.

Kane freut sich auf Tuchel: "Fantastischer Trainer"

Aus seiner Zeit in München kennt er auch den Superstar der Three Lions bestens. Tuchel war es, der Kane davon überzeugen konnte, zum FC Bayern zu wechseln. Nun arbeiten sie erneut zusammen. "Ich kenne Thomas durch das letzte Jahr natürlich sehr gut. Er ist ein fantastischer Trainer und ein fantastischer Mensch", sagte Englands Kapitän gegenüber Sky. Beide werden hoffen, dass sie diesmal gemeinsam mehr Titel gewinnen können, als bei ihrer ersten Zusammenarbeit.

