BR24 Sport Hochwasser-Hilfe: FC Bayern München spendet eine Million Euro

Hochwasser-Hilfe: FC Bayern München spendet eine Million Euro Stand: 04.06.2024 10:33 Uhr

Schnell und unbürokratisch will Deutschlands größter Fußball-Verein FC Bayern München den Hochwasser-Geschädigten in Bayern und Baden-Württemberg Hilfe zukommen lassen. Auch der Bundesligist FC Augsburg bietet Unterstützung für die Betroffenen an.

Von BR24Sport

Der Fußball-Bundesligist FC Bayern spendet eine Million Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Süddeutschland. Ziel ist es, den Betroffenen in Bayern und Baden-Württemberg schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen.

"Das Hochwasser hat große Schäden und schreckliches Leid verursacht. Gerade in solchen Ausnahme-Situationen braucht es einen besonderen Gemeinschaftsgeist – wie das aktuell viele Menschen vor Ort an den Tag legen. Dem FC Bayern ist es ein Anliegen, Solidarität zu zeigen und die Betroffenen zu unterstützen", sagte der FCB-Präsident Herbert Hainer.

Auch FC Augsburg unterstützt Betroffene

Über die genaue Verwendung der Mittel wird der Club zeitnah entscheiden. "Wir als Club stehen für Miteinander und Menschlichkeit und setzen uns ein für diejenigen, die unverschuldet in Not geraten sind. Bei den Folgen dieser Naturkatastrophe direkt vor unserer Haustür muss man zusammenstehen, und wir wollen mit unseren Möglichkeiten den Betroffenen schnelle Hilfe zukommen lassen", sagt Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FCB.

Auch der FC Augsburg unterstützt die Betroffenen in Schwaben und die Soforthilfe der Schwabenhilfe. An der eigenen Arena wird eine Sammelstelle für Sachspenden eingerichtet. "Auch wir als FC Augsburg möchten den Betroffenen in dieser Ausnahmesituation helfen und unterstützen das großartige Engagement der Schwabenhilfe. Zusammenhalt und Solidarität zeichnen die FCA-Familie vor allem auch in Notsituationen aus, dafür ein ganz großes Dankeschön", sagt der Geschäftsführer Michael Ströll.

Quelle: BR24Sport 04.06.2024 - 10:55 Uhr