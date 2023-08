BR24 Sport Heimat Franken, Vorbild Kroos: Wer ist Bayern-Youngster Krätzig? Stand: 02.08.2023 19:37 Uhr

Mit einem Traumtor gegen den FC Liverpool schießt sich Frans Krätzig ins Rampenlicht beim FC Bayern. Der gebürtige Nürnberger kommt aus dem Nichts und könnte bald Bundesliga-Luft schnuppern.

Von Hannes Nebelung

Mit nur einer Aktion hat sich Frans Krätzig aus Mittelfranken beim FC Bayern ins Rampenlicht geschossen. Vor 50.000 Zuschauern im Nationalstadion von Singapur traf der Nobody in der Nachspielzeit krachend zum Sieg gegen Liverpool.

Krätzig war von Matthijs de Ligt auf die Reise geschickt worden und zog nach perfekter Ballmitnahme knallhart von der linken Strafraumkante ab. Alisson konnte dem Volleyschuss nur dabei zuschauen, wie er im linken oberen Eck einschlug.

Krätzig fassungslos: "Kam aus dem Gefühl heraus"

"Das kam aus dem Gefühl heraus", sagte Matchwinner Krätzig nach dem Spiel: "Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, wenn zwei so Weltklasse-Innenverteidiger hinter dir sind. Entweder geht der Schuss in den Himmel oder in den Knick. Dieses Mal ist er zum Glück so reingegangen."

Der 20-Jährige konnte kaum fassen, was ihm da gelungen war. Immer wieder griff sich der Blondschopf nach seinem Traumtor durch die Haare und lachte mit seinen prominenten Mitspielern um die Wette.

Bei der Siegerehrung übertrug Kapitän Joshua Kimmich Krätzig die Ehre, die Trophäe in die Luft zu recken. Ehe sich der "Man of the Match" versah, wurde er samt Pokal von de Ligt väterlich umschlungen und hochgehoben. "Ein smarter, netter Typ, der geduldig, aber nicht zu geduldig sein darf", lobte ihn Trainer Thomas Tuchel im Anschluss.

Krätzig einer der Gewinner unter Tuchel

Der gebürtige Nürnberger, der bislang nur den wenigsten Bayern-Fans ein Begriff war, gehört zu den Gewinnern der Sommer-Vorbereitung. Schon gegen Manchester City durfte sich Krätzig über 45 Minuten beweisen und tat dies eindrucksvoll. Den einzigen Bayern-Treffer durch Mathys Tel leitete der Linksfuß durch einen beherzten Antritt und eine präzise Hereingabe ein.

Auch gegen Jürgen Klopps Liverpool bekam Krätzig am Mittwoch 30 Minuten. Zunächst als Linksverteidiger für Alphonso Davies eingewechselt, durfte er nach der Einwechslung von Bouna Sarr sogar nach vorne rücken. "Er hat es sehr gut gemacht, vor allem als wir ihn auf die offensivere Position gestellt haben. Wir pushen ihn weiter, aber man sollte nicht überschwänglich werden", erklärte Tuchel.

Vorbild Toni Kroos - kommt jetzt der Durchbruch?

Sein großes fußballerisches Vorbild, so formulierte es Krätzig mit zarten 13 Jahren in einem Interview auf der FCN-Homepage, ist Toni Kroos: "Er spielt auch im Mittelfeld, hat eine gute Übersicht und einen starken Schuss." Im Jahr 2023 verfügt Krätzig über ganz ähnliche Qualitäten, auch wenn sich seine Karriere bislang nicht so kometenhaft entwickelte wie die von Ex-Weltmeister Kroos.

Beim SV Post Nürnberg begann Krätzig das Fußballspielen, 2012 folgte der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und 2017 der Sprung zum großen FC Bayern. In sechs Jahren und 57 Spielen bei der U17, U19 und U23 des Rekordmeisters kommt Krätzig auf fünf Treffer und neun Assists. Beim Regionalliga-Auftakt der Amateure vor zwei Wochen bereitete Krätzig den späten Ausgleichstreffer mit einem perfekten Steckpass vor.

Guerreiro-Ausfall ist Krätzigs große Chance

Da Bayerns Neuzugang Raphael Guerreiro wegen eines Muskelbündelrisses noch mehrere Wochen ausfällt, könnte sich für Krätzig nun sogar die Pflichtspiel-Tür bei den Bayern öffnen. Mit seinen starken Auftritten in Asien hat er sich zumindest übergangsweise als zweiter Mann hinter Alphonso Davies ins Spiel gebracht.

Und selbst, wenn Krätzig nicht für die Bayern in der Bundesliga zum Einsatz kommt und ihm der Durchbruch in den Profi-Fußball verwehrt bleiben sollte. Sein Traumtor gegen den FC Liverpool im Nationalstadion von Singapur und den Pokal zum Spieler des Spiels nimmt ihm keiner mehr.

Quelle: BR24Sport 02.08.2023 - 19:55 Uhr