BR24 Sport FC-Bayern-Star Gnabry: Wie Kompany die Gier wieder geweckt hat Stand: 01.10.2024 21:52 Uhr

Ungeschlagen und dominant marschiert der FC Bayern München von Trainer Vincent Kompany durch die Saison. Daran soll sich auch beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Aston Villa nichts ändern. Serge Gnabry erläutert den Schlüssel zurück zum Erfolg.

Von Johannes Kirchmeier

Mit reichlich Rückenwind startet der FC-Bayern-München-Trainer Vincent Kompany in sein erstes Champions-League-Auswärtsspiel in seiner alten Heimat England. Am Mittwoch (21 Uhr) treten die Bayern bei Aston Villa an - und bislang hat Kompany mit seiner Mannschaft noch keine Partie verloren.

Das 1:1 im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen war am Samstag erst der erste Punktverlust überhaupt für die Münchner. Und eigentlich hätten sie ob ihrer dominanten Leistung schon einen Sieg verdient gehabt - alleine Serge Gnabry scheiterte bei einer Doppelchance an Pfosten und Latte der Leverkusener.

Gnabry lobt Kompany-Fußball: "Eine ganz klare Linie"

Also alles fein in der bayerischen Landeshauptstadt? Eben jener Gnabry durfte sich als Erstes dazu äußern in der Pressekonferenz vor der Auswärtspartie der Bayern in Birmingham. Und er sprach darüber, wie Kompany diese in der vergangenen Saison so vermisste Gier beim FC Bayern München wieder geweckt hat: "Er fordert viel Intensität, auch eine gewisse Gier. Dass wir das ganze Spiel über Druck machen, dass wir den Gegner zu keinen Chancen kommen lassen. Ich denke, das ist eine ganz klare Linie. Im Moment gelingt uns das sehr gut", sagte Gnabry also.

Und man spürte, wie sehr er selbst sich über diese Art Fußball zu spielen, freut. Wie sehr sie ihm eben auch als Fußballer entgegenkommt. Seit der Zeit von Hansi Flick als Trainer beim FC Bayern (2019-2021) ist er erstmals wieder absolut gesetzt im Angriff der Bayern. "Das fühlt sich sehr gut auf dem Platz an, wenn du wieder so dominant bist und dem Gegner keine Chance lässt. Weil das natürlich die letzten Jahre vielleicht das eine oder andere Mal nicht gelungen ist."

Und ja, einige Beobachter fühlen sich da genau an diesen Flick-Fußball in München erinnert, der dem FCB und seinen Anhängern damals so viel Spaß bereitete - und unter anderem auch zu einem 8:2 gegen den FC Barcelona geführt hat.

Kompany gibt Kane-Entwarnung vor Aston Villa

Diese Art von Fußball steckt offensichtlich an. Neben Michael Olise, der meist auf dem anderen Flügel wirbelt, sorgt Gnabry derzeit im Angriff permanent für Unruhe. "Wir sind gerade auch sehr konstant darin, das ganze Spiel über unser Level zu halten, das wir am Anfang reinlegen. Wir sind sehr, sehr dominant in den Spielen. Je mehr Optionen und Chancen du hast, desto mehr Tore kannst du schießen. Und für uns vorne macht es gerade extrem viel Spaß."

Vorne, da sollte ja auch Harry Kane spielen bei seiner Rückkehr nach England am Mittwoch. Der musste aber zuletzt angeschlagen vom Feld beim Spitzenspiel, nun gab der Trainer Kompany Entwarnung: "Harry hat trainiert heute - und das ist gut gelaufen. Aber wie immer müssen wir noch morgen abwarten und treffen wir ganz in Ruhe die richtige Entscheidung." Hört sich also nach guten Einsatzchancen an.

Der Fußball "ist auch meine Persönlichkeit", sagt der Coach

Auch Kompany selbst äußerte sich in der PK noch zu seinem so Pressing-intensiven Fußball, der - gerade weil er so intensiv ist - die Spieler auch schlauchen kann. Bleibt also die Frage, ob die Münchner das auch diesmal eine Saison lang durchhalten können, wie sie es einst beim Triple-Gewinn unter Flick schafften - oder ob früher oder später doch Verletzungen drohen: "Man muss coachen, was man versteht. Das ist auch meine Persönlichkeit", sagte Kompany also.

"Wir werden nicht die erste Mannschaft sein, die das macht und das die ganze Saison durchhält. Aber unser Kader ist groß, damit wir das auch schaffen, auf diesem Level eine ganze Saison zu spielen. Da musst du schon fit sein, das durchzuhalten."

Aston Villa erinnert Kompany an Leverkusen

Beim kommenden Gegner sieht er nun übrigens Parallelen zum letzten Gegner, hat großen Respekt vor dem Team von Trainer Unai Emery: "Alles, was Aston Villa macht, ist sehr, sehr deutlich. Sie sind sehr gut organisiert", findet Kompany, "Wenn wir die Spieler analysieren, die Kompaktheit zwischen den Linien und wie sie ins Kontern kommen und die Läufe in den Rücken organisieren wollen" - dann erinnere ihn eben sehr vieles an Bayer 04 Leverkusen.

Aber: Den deutschen Meister dominierten die Münchner am vergangenen Wochenende. Und wenn es nach Kompany geht, soll das auch für den aktuellen Fünften der englischen Premier League gelten.

Im Video: FC Bayern mit Harry Kane nach England

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 01.10.2024 - 18:30 Uhr