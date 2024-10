Champions League FC Bayern bei Aston Villa gegen Emery und Euphorie Stand: 01.10.2024 21:38 Uhr

Das erste Heimspiel in der Champions League sorgt bei Aston Villa für eine riesige Euphorie und Vorfreude. Und dann geht es auch noch gegen den FC Bayern. An den hat auch Villa-Trainer Unai Emery beste Erinnerungen.

Wenn der Name FC Bayern München fällt, dann zaubert das bei Aston Villa allen immer noch ein Lächelns ins Gesicht und ein Strahlen in die Augen. Gegen den deutschen Rekordmeister feierte das Team aus Birmingham den größten Erfolg der Klub-Historie.

Denn im Mai 1982 besiegten "The Villans" im Finale des Europapokals der Landesmeister die Bayern knapp mit 1:0 - und das, obwohl sie im Rotterdamer Stadion "De Kuip" komplett unterlegen waren. Peter Withe machte das Tor des Tages.

Villa zum ersten Mal in der Champions League

Im Jahr darauf trat das Team als Titelverteidiger erneut an und scheiterte im Viertelfinale an Juventus Turin. Danach war Villa im höchsten Europapokal-Wettbewerb nicht mehr gesehen - bis zur aktuellen Saison. Und dort geht es in der Champions League am zweiten Spieltag am Mittwoch (02.10.2024, 21 Uhr, live in der Radio-Reportage und im Ticker der Sportschau) - wie konnte es auch anders sein - daheim gegen den FC Bayern München.

Für die Champions League hatte sich Villa in der vergangenen Saison als Vierter der Premier League qualifiziert. Zum Start der "Königsklasse" gab es einen 3:0-Sieg bei den Young Boys aus Bern. In der Liga ist das Team aktuell Fünfter und verpasste es am Wochenende, mit einem 2:2 bei Ipswich Town mit Spitzenreiter FC Liverpool gleichzuziehen.

Bayern erwarten "besondere Atmosphäre"

"Natürlich wird es eine tolle Atmosphäre sein, denn es ist das erste Heimspiel für sie in der Champions League seit langer, langer Zeit" , sagte Bayern-Stürmer Harry Kane, die langjährige Galionsfigur von Tottenham Hotspur, vor seiner Rückkehr auf die Insel. Er sprach von einer "guten Mannschaft, die es verdient, in der Champions League zu spielen".

Das hob auch Trainer Vincent Kompany hervor, der als langjähriger Profi bei Manchester City und kurzzeitiger Coach beim FC Burnley reichlich Premier-League-Expertise hat. "Aston Villa hat lange keine Champions League mehr gespielt. Das wird besonders sein" , sagte der 38 Jahre alte Belgier.

Unter Emery blüht Villa auf

Unter dem spanischen Trainer Unai Emery, der die Bayern vor zwei Jahren mit dem FC Villarreal im Viertelfinale der Champions League überraschend aus dem Wettbewerb warf, erlebt Villa eine neue Glanzzeit.

"Sie spielen einen sehr intensiven Fußball und es wird, glaube ich, ein richtig packendes Fußballspiel werden. Es wird richtig zur Sache gehen" , sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. "In Birmingham, da wird schon sehr, sehr hohe Intensität gespielt. Da wird schon sehr, sehr aktiv Fußball gespiel" , sagte auch Sportvorstand Max Eberl.

Aston Villas Trainer Unai Emery

Villa mit einem Weltmeister und mit Englands Halbfinalheld

Im Tor tritt Villa mit Weltmeister Emiliano Martínez an, der wurde 2022 und 2023 als bester Torhüter der Welt ausgezeichnet. Im Sturm werden im Villa Park in Birmingham viele Augen auf Englands Halbfinalheld Ollie Watkins gerichtet sein. Mit dabei sind auch Innenverteidiger Pau Torres, die Sechser Amadou Onana und Youri Tielemans, dazu die Ex-Bundesliga-Profis Leon Bailey und Ian Maatsen. "Es wird ein harter Kampf" , sagte auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer, "sie sind schwer zu schlagen".

Und wenn es tatsächlich etwas wird mit einem Heimsieg, dann wird der Name FC Bayern München auch weiterhin den Villa-Fans ein Lächelns ins Gesicht und ein Strahlen in die Augen zaubern.