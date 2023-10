Champions League FC Bayern feiert glücklichen Sieg in Kopenhagen Stand: 03.10.2023 23:00 Uhr

Die zwei Jüngsten haben dem FC Bayern einen glücklichen Sieg beschert: Jamal Musiala und Mathys Tel drehten die Partie beim FC Kopenhagen.

Lange hat der FC Kopenhagen auch gegen den FC Bayern München seine Heimstärke nachgewiesen, am Ende ging aber der Favorit als Sieger vom Platz: Im Gruppenspiel der Champions League feiern die Münchner einen glücklichen 2:1 (0:0)-Erfolg beim dänischen Meister.

Lukas Lerager (56.) erzielte die überraschende, aber verdiente Führung für den FC Kopenhagen. Die Bayern verteidigten dank der Treffer von Jamal Musiala (67.) und Mathys Tel (83.) nach dem 4:3 in der ersten Partie gegen Manchester United nicht nur die Tabellenführung in der Gruppe A, sondern konnten auch ihre Serie ungeschlagener Spiele in der Gruppenphase der Königsklasse auf 36 erhöhen.

Viel Krampf, wenig Spielfluss in der ersten Halbzeit

Die Bayern, bei denen Leon Goretzka etwas überraschend zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, taten sich vor 38.000 Zuschauern im stimmungsvollen Parken-Stadion unerwartet schwer und fanden gegen die massive Deckung der Hausherren keine Mittel. Insgesamt brachte der Rekordmeister in der ersten Hälfte ganze fünf Abschlüsse zustande und damit nur einen mehr als der FC Kopenhagen.

Die begegneten teilweise schläfrigen Münchnern mit hoher Aggressivität. So hatten die Bayern in der ersten Halbzeit zwar leichte spielerische Vorteile, bekamen gegen eine starke Defensive aber zunächst nichts Zählbares zustande.

Abseitstor als Vorbote Kopenhagener Stärke

Jamal Musiala mit rechts (9.) und Joshua Kimmich mit einem Fernschuss über den Kasten (29.) hatten die besten Gelegenheiten für den deutschen Rekordmeister. Ansonsten waren die Gäste zu ideenlos, blieb das letzte Zuspiel zu ungenau. Auf der Gegenseite sorgte Viktor Claesson für einen ersten Schreckmoment bei den Münchnern. In der 28. Minute tauchte er frei vor FCB-Keeper Sven Ulreich auf schob den Ball links am Tor vorbei – allerdings ging in dieser Szene auch die Fahne hoch – der Angreifer stand knapp im Abseits.

Die FCB-Abwehr wirkte auf nicht Champions-League-würdigem Geläuf erneut nicht sattelfest, wenn sie mal unter Druck gesetzt wurde. Das 0:0 zur Pause war somit durchaus leistungsgerecht. Doch kurz nach dem Wechsel klingelte es dann doch im Bayern-Tor.

Youngster Musiala und Tel als Matchwinner

Mit schönem Direktspiel kamen die Dänen in den Strafraum der Bayern. Einen ersten Schussversuch von Claessen konnte Min-jae Kim noch abblocken, doch im Nachschuss knallte Lerager den Ball per Dropkick ins linke Eck.

0:1 - das mussten die Bayern erstmal verdauen, und während sich Thomas Müller zur Einwechslung fertig machte, bescherte Jamal Musiala mit einer starken Einzelleistung den Ausgleich: Der Nationalspieler brachte sich am Strafraum gegen zwei Gegenspieler in eine gute Schussposition und traf ins rechte untere Eck – 1:1 (67.).

Die Bayern erhöhten nun weiter die Schlagzahl und profitierten auch von ihrer hochkarätig besetzten Bank. Die eingewechselten Thomas Müller und Mathys Tel sorgten quasi im Alleingang für den Siegtreffer, der am Ende für den etwas glücklichen Sieg sorgte.