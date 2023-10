BR24 Sport FC Augsburg: Die "Shortlist" für die Maaßen-Nachfolge steht Stand: 12.10.2023 14:49 Uhr

Nach der Entlassung von Trainer Enrico Maaßen will sich FC Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic nicht unter Druck setzen lassen. Es wolle sich mit "2, 3 oder 4 Kandidaten seiner Shortlist" intensiv austauschen, sagte Jurendic.

Von René Kirsch

Unter Druck setzen lassen will sich Augsburgs Sportdirektor in seiner Trainersuche auch drei Tage nach der Entlassung von Enrico Maaßen nicht – das verriet Marinko Jurendic am Mittwoch-Abend bei einem Medien-Stammtisch des FC Augsburg. Er werde sich die Zeit nehmen, sich intensiv mit den "2, 3 oder 4 Kandidaten seiner Shortlist" auszutauschen und sich über diese zu informieren. Zu kursierenden Namen bezog der 45-Jährige aber keine Stellung, auch nicht zu den beiden oft-genannten André Breitenreiter und Peter Zeidler.

Keine Altlasten bei Breitenreiter, Zeidler mit langem Vertrag

Allerdings seien etwa die Probleme und Unstimmigkeiten mit André Breitenreiter aus der gemeinsamen Zeit beim FC Zürich ausgeräumt. Sie wären also kein Hindernis bei seiner Verpflichtung. Bei Peter Zeidler vom FC St. Gallen verwies Jurendic darauf, dass der 61-Jährige seinen Vertrag in der Schweiz erst im vergangenen Jahr für fünf Jahre verlängert hat. Ob einer oder beide auf der Augsburger Shortlist stehen, wollte Jurendic damit aber ausdrücklich nicht kommentiert wissen.

FCA sucht nach Erfahrung und Ruhe

Klar scheint allerdings, dass der Verein nach dem gescheiterten Versuch mit Bundesliga-Neuling Enrico Maaßen nun eher einen erfahrenen Trainer sucht. Es sei wichtig, wieder Ruhe in den Verein zu bringen und das vorhandene Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen, so Jurendic. Die Entscheidung könne heute oder morgen, aber auch erst in den nächsten Tagen fallen.

In die Trainerfindung sind neben Jurendic auch Geschäftsführer Michael Ströll, Christoph Jancker als Leiter Lizenzspieler und der mit Jurendic vom FC Zürich gekommene Heinz Moser als Bindeglied zum Nachwuchsleistungszentrum eingebunden. Auch Ex-Geschäftsführer Stefan Reuter steht dem Gremium in beratender Funktion zur Seite.

Quelle: Schwaben 12.10.2023 - 14:30 Uhr