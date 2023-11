EuroLeague-Drama FC Bayern verliert gegen Zalgiris Kaunas Stand: 17.11.2023 21:16 Uhr

Die Luft für den FC Bayern wird langsam dünn in der Basketball-EuroLeague. Die Münchener verlieren in einem engen Duell bei Zalgiris Kaunas in letzter Sekunde.

Von BR24Sport

Die Basketballer des FC Bayern müssen eine bittere Niederlage in der EuroLeague hinnehmen. Das Team von Pablo Laso unterlag im litauischen Hexenkessel bei Zalgiris Kaunas in einem engen Schlagabtausch mit 73:74 (43:41) und verliert allmählich den Kontakt zu Platz acht, der für die Playoffs berechtigt. Die Münchener, die am Mittwoch Partizan Belgrad geschlagen hatten, belegen nach neun Spielen Rang 16.

Kaunas startet stark - Bayern schlägt zurück

Der litauische Rekordmeister hatte zuletzt dreimal in Folge in der EuroLeague verloren, startete jedoch furios. Gegen den 2,08 Meter großen Lette Rolands Šmits fand die Bayern-Abwehr vor 15.000 enthusiastischen Heimfans kein Mittel. Erst im zweiten Viertel fanden die Gäste mit starkem Team-Basketball und verbesserter Defence zurück ins Spiel.

Zeitweise war der Rückstand schon auf elf Punkte angewachsen, doch zur Halbzeit führten die Bayern. Alle von Coach Laso eingesetzten FCB-Spieler hatten zu diesem Zeitpunkt mindestens eine erfolgreiche Aktion. Im dritten Viertel meldete sich Zalgiris dann zurück und übernahm dank eines 7:0-Laufs abermals die Führung. In einem wilden Schlussviertel hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Bester Bayern-Akteur war Ex-NBA-Star Serge Ibaka mit 20 Punkten, sieben Rebounds.

Quelle: BR24Sport im Radio 17.11.2023 - 20:55 Uhr