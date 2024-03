3. Liga Dritte Niederlage - 1860 verliert auch gegen Münster Stand: 16.03.2024 16:16 Uhr

Ernüchterung im Regen von Giesing: Nach dem kurzen Höhenflug des TSV 1860 unter Trainer Argirios Giannikis verlieren die Löwen nun auch gegen Preußen Münster.

Auf den erfolgreichen Start von Löwen-Coach Argirios Giannikis folgt nun die Ernüchterung. Die 0:1-Niederlage gegen Preußen Münster ist die dritte Nullnummer in Folge für die Giesinger. Die Situation in der Tabelle bleibt zunächst aber unverändert - Rang 13 mit 38 Punkten.

Münster nutzt Löwen- Unaufmerksamkeit

Nach einem schwierigen Start für beide Teams kamen die Gäste aus Münster deutlich besser in die Partie, forderten die Löwen immer wieder. Vor allem der Münchner Schlussmann Marco Hiller verhinderte mit starken Paraden (35. und 40.) zwei Gegentore für sein Team. 1860 tat sich schwer, hielt aber bis kurz vor der Halbzeit das 0:0.

Damit wollten die Gäste aber nicht in die Kabine, nach einem eigentlich schon von Hiller gehaltenen Eckball blieben sie hartnäckig: Marc Lorenz kam erneut an den Ball und schoss ihn aus großer Entfernung an die Latte. Die Löwen klärten erneut nicht richtig und so kam auch Joel Grodowski zum Abschluss, er schob die Kugel aus zwölf Metern unhaltbar in die kurze Ecke - 1:0 für Preußen Münster.

Löwen-Joker sticht

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte bewies Trainer Giannikis ein glückliches Händchen mit seinem Wechsel: Joël Zwarts kam für Abed Nankishi. Keine fünf Minuten später spielte Kilian Ludewig eine flache Hereingabe auf eben diesen frisch eingewechselten Zwarts, der den Ball aus zwölf Metern unhaltbar in die lange linke Ecke verlängerte. Der 1:1-Ausgleich für die Löwen.

Doch auch die Gäste blieben weiter am Ball und nutzten die lockere Defensive der Giesinger aus. In der 69. Minute versuchte es Lorenz mit einem Abschluss aus spitzem Winkel 13 Meter vom Tor entfernt. Der wurde noch abgefälscht und so konnte Hiller mit dem Fuß nur noch nach vorne parieren. Da stand dann aber Yassine Bouchama und schob den Ball aus sechs Metern zum 2:1-Endstand über die Linie.

