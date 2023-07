BR24 Sport Clemens Wickler: "Eine Olympia-Medaille ist das klare Ziel“ Stand: 17.07.2023 17:51 Uhr

Deutschlands Beachvolleyballer Nummer eins, der Starnberger Clemens Wickler, hat schon Olympia 2024 in Paris fest im Blick: "Eine Medaille ist das ganz klare Ziel“, sagte er bei der German Beach Tour in München.

Von Elodie Köppchen

Wenn beim Stopp der German Beach Tour in München der Name Clemens Wickler durch die Lautsprecher des Center Courts tönte, stand das ganze Stadion am Wochenende Kopf. Denn der Starnberger ist Deutschlands Beachvolleyballer Nummer eins.

Wickler sammelt beim Heimspiel Spielpraxis

Nach dem Einzug ins Halbfinale bei der deutschen Profi-Serie der Beachvolleyballer nahmen sich Clemens Wickler und sein Partner Nils Ehlers für jeden einzelnen Fan Zeit, der gekommen war, um das Deutsche Duo live zu erleben. Denn selten kommen die Fans so nah an beide heran.

Auf der deutschen Tour waren sie Ehrengäste, auch weil Wickler in Starnberg aufgewachsen ist. "Das Niveau auf der deutschen Tour ist sehr, sehr gut. Dieses Jahr spielen wir eigentlich mehr die Elite-Turniere und da gibt es meistens nur eins pro Monat. Um noch mehr Spielpraxis zu sammeln, ist es für uns hier perfekt. Und für mich ist es auch cool, dass ich zu Hause spielen kann.“

Mit den Olympischen Spielen Paris 2024 sieht es gut aus

Die sogenannten Elite-Turniere gehören der internationalen Beachvolleyball-Tour an. Die Platzierungen, die hier gesammelt werden, bilden die Voraussetzung für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024. Wickler zeigt sich im BR24Sport-Interview zuversichtlich: "Wir haben sehr gute Ergebnisse gebracht jetzt in den letzten Turnieren und wenn wir das Level so halten können, siehts sehr gut aus, dass wir nächstes Jahr bei Olympia mitspielen dürfen.“

Zweimal Olympia, zwei verschiedene Partner

Es wären die zweiten Olympischen Spiele für den gebürtigen Starnberger. 2021 in Tokio war im Achtelfinale - noch mit seinem alten Partner Julius Thole - Schluss. Thole beendet seine Karriere im Anschluss überraschend, um sich ganz dem Jura-Studium zu widmen. An Wicklers Seite rutschte ein neuer Partner: der 2,06 Meter große Nils Ehlers. "Mir macht es sehr, sehr viel Spaß mit Nils zu spielen. Er ist sehr ehrgeizig. Im Training ist er der erste, der sich über sich selber ärgert. Er ist ein cooler Typ, ein entspannter Mensch. Mit ihm lässt es sich sehr gut aushalten", so Wickler.

Selbstbewusst nach Paris

Welchen Hype Ehlers/Wickler in Beachvolleyball-Deutschland auslösen können, haben sie bei den European Championships in München 2022 unter Beweis gestellt. Auch wenn sie sich im Viertelfinale den amtierenden Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sørum geschlagen geben mussten, war jedes Spiel des deutschen Duos ausverkauft.

Dieses Selbstbewusstsein wollen sie nun auch mit nach Paris nehmen. Der Plan steht für Wickler bereits fest: "Wenn wir uns qualifizieren, reisen wir nicht an, um dabei zu sein – eine Medaille ist das ganz klare Ziel.“

Einen Turnier-Erfolg feiern konnte das Duo schon am Wochenende in München. Es war immerhin der erste Heimsieg für Wickler auf Profi-Ebene.

Quelle: BR24 im Radio 17.07.2023 - 12:55 Uhr