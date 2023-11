Champions League FC Bayern will beeindruckende Serie fortführen Stand: 28.11.2023 15:28 Uhr

Spiel um die "Goldene Ananas"? Von wegen. Wenn man FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor der Champions-League-Partie gegen den FC Kopenhagen hört, ist klar: Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

Von Wolfram Porr

Das Achtelfinale ist längst gebucht. Auch als Gruppensieger steht man schon fest. Trotzdem will der FC Bayern München am Mittwoch gegen den FC Kopenhagen (Anstoß: 20.45 Uhr/Live in der Radioreportage) natürlich auf Sieg spielen. Immerhin geht es um Geld für jeden einzelnen Sieg. Vor allem aber wollen die Münchner ihre unglaubliche Serie ausbauen. Sollten die Bayern auch gegen die Dänen gewinnen, blieben sie im 38. Gruppenspiel in Serie ungeschlagen. Zudem wäre es der 18. Sieg in einer Gruppenphase hintereinander.

Tuchel: "Die Serie ist Verpflichtung für uns alle"

"Wir haben einen Ergebnislauf, und den wollen wir nicht künstlich unterbrechen", sagte Trainer Thomas Tuchel am Tag vor dem Heimspiel gegen den dänischen Meister. "Wir wollen nicht das Signal geben, dass uns das irgendwie weniger wichtig ist. Im Gegenteil."

Von der "beeindruckenden Serie" sei er selbst erschrocken: "Das ist Wahnsinn. Das zeigt die Stärke des Klubs und wie ernst, seriös und tief verfestigt die Mentalität im Klub ist, Spiele zu gewinnen." Auch "ohne den besonderen Ergebnisdruck" sei es so, dass seine Mannschaft gegen Kopenhagen Feuer und Leidenschaft mitbringen müsse, und das sei nicht immer ganz leicht im November, wenn auch das Wetter nicht das allerbeste sei. Aber, so Tuchel weiter: "Die Serie ist Verpflichtung für uns alle, mich eingeschlossen, das wieder zu tun. Wir bereiten das Match so vor, als wäre es die letzte Chance, unsere Ziele zu erreichen."

Rotation gegen Kopenhagen wahrscheinlich

Ob Tuchel diesmal rotieren wird, nachdem er in den letzten Wochen viel über die Belastung seiner Spieler geklagt, im Bundesligaspiel gegen Köln aber keinen einzigen Wechsel vorgenommen hatte, ließ er noch offen. "Wenn wir wechseln, dann um den Biss und den Hunger drin zu halten, um auch denen eine Bühne zu geben, die vielleicht zuletzt ein bisschen hinten dran waren und die gepusht haben, die gespielt haben." Zuletzt habe man aber von Freitag bis Mittwoch Pause gehabt, das sei von der Belastung okay.

Jamal Musiala wird freilich noch nicht zurück in die Startelf kommen. Der Einsatz kommt zu früh. Der Nationalspieler habe zwar trainiert, werde aber erst im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, und dann werde man sehen, ob er für das Spiel gegen Union Berlin am Wochenende eine Option ist.

Thomas Müller darf dagegen auf einen Startelfeinsatz gegen den FC Kopenhagen hoffen. Erneut nannte Tuchel den Mittelfeldspieler "eine spielende Legende für Bayern" und verriet, dass der 34-Jährige "höchstwahrscheinlich" von Beginn an auf dem Platz stehen wird: "Ich verstehe die Aufregung, wenn Thomas nicht regelmäßig spielt. Aber es ist auch so, dass die, die mehr spielen, jetzt sehr gut spielen vorne." Und: Man tue Thomas keinen Gefallen, wenn man seine Minuten Woche für Woche "unters Brennglas" lege. "Natürlich ist er nicht zufrieden, niemand ist zufrieden, wenn er auf der Bank sitzt."

Quelle: BR24Sport 29.11.2023 - 21:00 Uhr