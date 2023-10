Fußball Bayern-Profi Mazraoui verbreitet Pro-Palästina-Video Stand: 15.10.2023 19:58 Uhr

Wirbel beim FC Bayern: Noussair Mazraoui verbreitet auf Instagram einen Clip, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel der Sieg gewünscht wird. Sein israelischer Teamkollege Daniel Peretz postet fast zeitgleich einen Aufruf gegen Terror.

Von BR24 Redaktion, BR24Sport

Das blutige Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel und der Gegenschlag der israelischen Armee in den palästinensischen Gebieten: Die Diskussionen über das erneute Aufflammen des Nahostkonflikts setzen sich weltweit bis in private und berufliche Bereiche fort. So auch beim Fußballverein FC Bayern München.

Mazraoui teilt pro- palästinensischen Insta-Post

FCB-Profi Noussair Mazraoui verbreitete in der Nacht zum Sonntag auf seinem Instagram-Account zwei Stories (Kurzvideos, die in der Regel nur für 24 Stunden sichtbar sind), in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Fußball-Nationalspieler teilte bei Instagram einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen." Im Bild ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Dazu schrieb Mazraoui in dem Eintrag vom frühen Sonntagmorgen "Ameen" (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen.

Mazraouis Vorwurf: Spieler werden mundtot gemacht

In einer anderen Instagram-Story teilte Mazraoui einen Post, in dem vier Beiträge marokkanischer Nationalspieler abgebildet werden, nämlich jene des Bayern-Verteidigers selbst sowie des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri (Siegen, Nürnberg, Paderborn), von Hakim Ziyech (Galatasaray Istanbul) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse). In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. "Es ist buchstäblich wir gegen die Welt!", heißt es darüber hinaus. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Peretz ruft zu vereintem Kampf gegen Terror auf

Dass Mazraoui mit Daniel Peretz einen israelischen Teamkollegen beim FC Bayern hat, scheint den Marokkaner dabei wenig zu stören. Peretz postete nahezu zeitgleich ein Video, indem er Sportler und Verbände auf der ganzen Welt zum vereinten Kampf gegen den Terror aufruft. In dem eindringlichen Video vergleicht er den blutigen Angriff der Hamas unter anderem mit den Anschlägen auf die USA am 11. September 2001.

Der FC Bayern äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem Post Mazraouis. Der FC Bayern hatte kurz nach Bekanntwerden des Angriffs auf der Plattform X (ehemals Twitter) geschrieben, dass man sich um seine Freunde in Israel sorge. Mazraoui weilt derzeit bei der marokkanischen Nationalmannschaft, mit der er am Samstagabend ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste bestritt.

Pro- palästinensische Demonstrationen in Marokko

In seinem Land scheint Mazraoui mit seiner Meinung nicht alleine zu sein. In der marokkanischen Hauptstadt Rabat gingen am Sonntag Tausende auf die Straßen, um Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen zu demonstrieren und die israelischen Angriffe auf die Küstenenklave zu verurteilen. Die Teilnehmer der Demonstration in Rabat schwenkten palästinensische Flaggen. Der Marsch wurde auch zu einem Schaulaufen der verbotenen islamistischen Bewegung al-Adl wal Ihsan, die die Hamas unterstützt.

Auch wenn viele Muslime den Terroranschlag der Hamas ablehnen: In der islamischen Welt ist der Blick auf den Nahostkonflikt im Vergleich zum Westen vielerorts ein anderer. Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil hatte am Freitag sein Bedauern über den Tod tausender Menschen in Israel und dem Gazastreifen ausgedrückt, sich dabei aber gleichzeitig klar mit Palästina solidarisiert.

Auch Özil mit pro- palästinensischen Äußerungen

Ein Bild auf X, vormals Twitter, versah der 34-Jährige mit dem Hashtag #Freepalestine. Auf dem Bild war in einer Fotomontage Özil in einem Shirt abgebildet, auf dem die türkische und palästinensische Flagge ineinander gehen und der Schriftzug "Özgür Filistin" (Freies Palästina) zu sehen ist. Zudem zeigt ein Kind in einem Özil-Shirt mit der Nummer 23 einem bewaffneten Mann - mutmaßlich einem israelischen Soldaten - die Rote Karte.

Özil hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit politischen Statements für Aufsehen gesorgt. Im Dezember 2019 hatte sich der damalige Profi des FC Arsenal in den sozialen Medien kritisch zur Unterdrückung der Uiguren in China geäußert. Zudem hatte seine Nähe zum umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor allem in Deutschland für Kritik gesorgt. Im Sommer hatte Özil zudem für Aufsehen gesorgt, als Bilder von ihm mit einer Tätowierung mit Symbolen einer rechtsextremen türkischen Bewegung aufgetaucht waren.

15.10.2023 - 16:45 Uhr