Tour de Suisse Yates gewinnt fünfte Etappe und baut Gesamtführung aus Stand: 13.06.2024 18:44 Uhr

Der britische Radprofi Adam Yates hat bei der Tour de Suisse mit dem Tagessieg auf der fünften Etappe seine Gesamtführung gefestigt. Der 31-Jährige gewann am Donnerstag (13.06.2024) die 148,6 km lange Bergetappe nach Cari und baute seine Spitzenposition aus.

Im Ziel hatte Yates, der bei der Tour de France (ab 29. Juni) als Edelhelfer von Giro-Champion Tadej Pogacar eingeplant ist, fünf Sekunden Vorsprung auf seinen UAE-Teamkollegen Joao Almeida aus Portugal. In der Gesamtwertung liegt Yates nun 35 Sekunden vor Almeida.

Vorbereitung auf die Tour de France

Auch auf der sechsten Etappe am Freitag wird geklettert. Der 151,4 km lange Tagesabschnitt führt auf dem Weg von Locarno nach Blatten unter anderem über den fast 2.500 m hohen Nufenenpass.

Die Tour de Suisse ist neben der am vergangenen Sonntag mit dem Sieg von Bora-Profi Primoz Roglic zu Ende gegangenen Dauphiné das traditionelle Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 29. Juni in Florenz beginnt.