Nach Sturz auf 9. Etappe Vlasov steigt bei der Tour de France aus Stand: 08.07.2024 17:07 Uhr

Alexander Vlasov musste bei der Tour de France nach seinem Sturz auf der neunten Etappe aussteigen. Das Team Red Bull-Bora-hansgrohe verliert damit einen wichtigen Helfer für Primoz Roglic.

Vlasov war auf der anspruchsvollen neunten Etappe, die zum Teil über Schotterpassagen führte, gut 40 Kilometer vor dem Ziel in einer Kurve gestürzt und im Graben gelandet. Der Russe konnte weiterfahren, wurde dann aber am Montag (08.07.2024) auf Krücken am Teambus gesichtet. Wie sein Rennstall via X mitteilte, erlitt der 28-Jährige einen Bruch im Bereich des Sprunggelenks.

Rückschlag für Red Bull-Bora-hansgrohe - Vlasov wichtiger Helfer für Roglic

Für den deutschen Rennstall mit Kapitän Primoz Roglic ist der Ausfall von Vlasov ein herber Rückschlag im Kampf um das Gelbe Trikot. Der 28 Jahre alte Vlasov ist neben Jai Hindely der wichtigste Helfer in den Bergen für Roglic.