Favorit mit großen Plänen Von Giro zu Tour - Pogacar peilt das Double an Stand: 16.06.2024 17:48 Uhr

Tadej Pogacar gewann nicht nur überlegen den Giro d’Italia. Dank seines radikal reduzierten Rennkalenders vermied er auch die Massenstürze bei Baskenland- und Dauphiné-Rundfahrt. Jetzt geht er erholt bis in die Haarspitzen die Tour de France an - als Top-Favorit.

Entspannung pur lautete in den Tagen zwischen Giro d’Italia und Tour de France das Motto von Tadej Pogacar. Man sah ihn in Monaco munter mit ein paar spanischen Radtouristen die Berge ringsum hochpedalieren. Sogar Zeit für ein Schwätzchen und ein paar Selfies gab es, wie die beglückten Fans dokumentierten.

Pogacar wirkte bei der Erkundung der Berge der letzten Tour-Etappen so, wie man ihn auch schon beim Giro erleben durfte: Fröhlich lächelnd, ab und zu beschleunigend, und selbst nach größten Anstrengungen nicht außer Puste. "I ch wollte den Giro mit guter Form und guter Moral beenden und dann etwas chillen ", sagte er ausgangs des Rosa Rennens. Das dominierte er mit sechs Etappensiegen, Gesamtsieg und Bergtrikot.

Roglic, Vingegaard und Co. wollen angreifen

Große Gegenwehr erlebte er nicht. " Die anderen Teams haben ihn gar nicht richtig angegriffen ", kritisierte gegenüber der Sportschau Marc Reef, sportlicher Leiter von Visma Lease a Bike. Reefs eigenes Team verlor früh den Kapitän und beschränkte sich auf Etappenjagd.

Bei der Tour will der Rennstall von Titelverteidiger Jonas Vingegaard ganz anders auftrumpfen. Und auch Red Bull Bora hansgrohe-Kapitän Primoz Roglic sowie der Belgier Remco Evenepoel wollen Pogacar zusetzen.

Jonas Vingegaard im gelben Trikot und das Peloton auf dem Weg nach Le Markstein.

Gute Laune, wenig Konkurrenz, kein Pech

" Die Tour wird sicher schwerer. Es gibt vier Rundfahrer, die allen anderen voraus sind – Tadej, Vingegaard, Roglic und Evenepoel. Fehlen die, macht das einen großen Unterschied. Und das sah man beim Giro “, gab auch Matxin Fernandez, sportlicher Leiter bei Pogacars Rennstall UAE, zu. Roglic, Vingegaard und Evenepoel fehlten.

Aber selbst Fernandez war überrascht, wie reibungslos Teil 1 des Double-Plans abgehakt werden konnte. " Es war jenseits meiner optimistischsten Erwartungen “, bilanzierte er gegenüber der Sportschau. Pogacar stürzte nur ein einziges Mal, gleich zu Beginn, aber ohne größere Folgen.

Bis auf eine allergische Reaktion gegen Pollen blieb er auch kerngesund. " Wir hatten nicht so viel Regen und Kälte wie sonst beim Giro. Und auch vom Parcours war es etwas leichter, 11.000 Höhenmeter weniger als zuletzt “, fasste der Baske die guten Bedingungen zusammen, die den Giro zu einem Schaufahren für seinen Frontmann werden ließen.

Reduziertes Rennprogramm, viel Training in der Höhe

Genau wegen der fehlenden Höhenmeter und damit geringerer Belastung bei dieser Giro-Ausgabe wagte Pogacar überhaupt erst sein Italien-Debüt. Perfekt richtete er seinen Trainings- und Wettkampfplan auf das Double aus.

"Wir wollten, dass Tadej mit nicht mehr als 31 Renntagen in die Tour geht. Deshalb ist er vor dem Giro sehr wenige Rennen gefahren und wir haben uns auf Höhentraining konzentriert", erklärte Fernandez. Nur zehn Rennen bestritt der Slowene vor dem Giro, sechs davon gewann er.

Pogacar braucht kein Einrollen

Dass Pogacar keine Rennen zum Einrollen braucht wie viele Rundfahrtstars in früheren Jahren, liegt einerseits an seinem Talent. "Ich staune immer wieder über ihn, nicht nur wegen der Werte, die er tritt, sondern vor allem, wie schnell die Trainingsreize bei ihm anschlagen. Er hat einfach einen besonderen Körper" , schwärmte sein neuer Trainer Javier Sola. Andererseits hat sich aber die gesamte Trainingsphilosophie im Radsport massiv verändert.

"Man weiß inzwischen sehr viel mehr über Training. Schon sehr früh wird in der Höhe gearbeitet. Die Intensitäten in den Rennen haben sich sich verschoben. Mittlerweile wird fast jedes Rennen von Anfang an relativ hart gefahren. Dies hat dazu geführt, dass auch das Training angepasst werden muss", sagt Dan Lorang, Trainingswissenschaftler beim Rennstall Red Bull Bora hansgrohe. Und diese allgemeine Veränderung lässt explosive Talente wie Pogacar oder auch Mathieu van der Poel ganz besonders zur Geltung kommen.

Boras Philosophie: Kein Doppelstart

Lorang hat mit dem ehemaligen Skispringer Primoz Roglic einen ebenfalls sehr dynamischen Fahrer in den eigenen Reihen. Bei den Raublingern vermeidet man allerdings Doppelstarts von Giro und Tour - selbst in der Helferriege. "Unsere Erfahrung im letzten Jahr war nicht so gut. Wir hatten einige Fahrer, die für die Tour geplant waren, dann aber krank geworden sind beim Giro oder danach", erzählte Lorang der Sportschau. Daher setzt der Rennstall um den wohl härtesten Herausforderer von Pogacar ganz konsequent auf Grand Tour-Trennkost.

Primoz Roglic

Die Herangehensweise von UAE ans Double-Vorhaben hält Lorang dennoch für sinnvoll. "Es ist ein spannender Weg, wenn man versuchen will, Radsporthistorie zu schreiben" , meint er.

Bei UAE ist Pogacar letztlich der einzige Doppelstarter. Alle seine Helfer haben nicht den Giro in den Beinen. Auch das zeigt die Ausnahmeposition des Slowenen.

Double-Rezept: Nicht zu viel trainieren!

Ganz allein ist Pogacar allerdings nicht als Doppelstarter. Auch Geraint Thomas, Dritter beim Giro, sowie Simon Geschke, ein paar Tage Bergtrikotträger, haben für den Grand Depart gemeldet.