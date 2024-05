21. Etappe Triumph in Rom - Pogacar gewinnt den Giro d'Italia Stand: 26.05.2024 19:05 Uhr

Tadej Pogacar hat bei seiner ersten Teilnahme direkt den Giro d'Italia gewonnen. Die 21. und letzte Etappe gewann Tim Merlier.

Pogacar genügte am Sonntag (26.05.2024) auf der letzten Etappe in Rom ein Platz im Hauptfeld. Er sagte: "Ich habe einen neuen Meilenstein erreicht." In der Gesamtwertung lag Pogacar am Ende fast zehn Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez, Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe.

Dritter wurde der Waliser Geraint Thomas, der einen Tag nach seinem 38. Geburtstag wie im Vorjahr auf das Podium kletterte. Bester Deutscher wurde Simon Geschke, der in seiner letzten Saison als Radprofi einen beachtlichen 14. Platz belegte.

Merlier gewinnt die letzte Etappe

Die letzte Etappe gewann der Belgier Tim Merlier. Der 31-Jährige setzte sich bei der Massenankunft am Kolosseum vor Jonathan Milan durch, feierte damit seinen insgesamt dritten Etappensieg und zog mit dem Italiener gleich. Nur Pogacar hat mit sechs Tageserfolgen beim diesjährigen Giro mehr Siege als das Duo.

Pogacar denkt schon an die Tour de France

In rund 30 Tagen fällt im 300 km entfernten Florenz der Startschuss der Tour de France. Dann will Pogacar zum dritten Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt ansetzen. Es wäre ein seltenes Double.

Den Giro und die Tour de France hatte in einem Jahr zuletzt der Italiener Marco Pantani 1998 gewonnen. Pogacar will in seine Fußstapfen treten und sprach daher von einem "finalen Test für den Sommer" , in dem er ein Kapitel Sportgeschichte schreiben will. Er sagte: "Ich bin sehr glücklich über meinen Giro." Das wiederum klang angesichts seiner Überlegenheit fast schon bescheiden.