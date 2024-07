Tour de France, 15. Etappe Girmay im Zwischensprint nachträglich distanziert Stand: 14.07.2024 14:32 Uhr

Auf der 15. Etappe der Tour de France ist Biniam Girmay im Grünen Trikot beim Zwischensprint in Marignac von der Jury zurückgesetzt worden.

Akteull läuft bei der Frankreich-Rundfahrt die zweite anstrengende Bergetappe in den Pyrenäen von Loudenvielle zum Plateau de Beille (198 km). Bevor es aber in die erste der fünf anspruchsvollen Bergwertungen ging, kämpften die Sprinter um wichtige Punkte in Marignac.

Girmay beim Zwischensprint auf Platz drei distanziert

Dort setzte sich im Zwischensprint der Eritreer Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) im Grünen Trikot vor dem Australier Michael Matthews (Team Jayco AlUla) durch, doch die Freude bei Girmay währte nicht lange. Die Jury entschied knapp 20 Minuten später, ihn auf Platz drei zurückzusetzen.

Und das ging in Ordnung, denn Girmay verließ seine Linie und schnitt Matthews beim versuchten Überholmanöver den Weg ab, der Australier beschwerte sich direkt danach mit einer Handgeste.

Nach dem Jury-Entscheid gingen die Sprintwertung und 20 Punkte damit an Matthews, Girmay kam auf Platz drei immerhin noch mit 15 Punkten aus der Aufreger-Szene heraus. Sein Teamkollege Louis Meintjes bekam die 17 Punkte als Sprint-Zweiter.

Die 15. Etappe endet laut Prognose voraussichtlich zwischen 17.22 und 18.04 Uhr.

16. Etappe erst am Dienstag

Zunächst haben die Fahrer am Montag einen Ruhetag, bevor es mit der 16. Etappe am Dienstag (16.07.2024, Live-Ticker bei sportschau.de) weitergeht. Die Flachetappe von Gruissan nach Nimes zählt 189 km und ist die letzte Chance für die Sprinter, einen Etappensieg einzufahren. Allerdings weht in dieser Region der Mistral, der schon hin und wieder für einen enorm anstrengenden und schwer zu berechnenden Tag mit Windkanten gesorgt hat.