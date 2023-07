Tour de France Femmes Wiebes gewinnt 3. Etappe, Kopecky weiter in Gelb Stand: 25.07.2023 17:49 Uhr

Lorena Wiebes hat die 3. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen, sie setzte sich in einem spannenden Zielsprint durch.

Die Niederländerin Wiebes vom Team SD Worx-Protime gewann knapp vor Marianne Vos (Niederlande/Jumbo Visma) sowie vor ihrer Teamkollegin Lotte Kopecky aus Belgien, die weiter das Gelbe Trikot der Gesamtführenden trägt. Das Peloton hatte erst rund 100 Meter vor dem Ziel die belgische Ausreißerin Julie Van de Velde eingeholt.

Die dritte Etappe hatte die Fahrerinnen am Dienstag (25.07.2023) über 147,2 km von Collonges-la-Rouge nach Montignac-Lascaux geführt. Auf dem welligen Tagesabschnitt standen vier Anstiege der vierten und ein Berg der dritten Kategorie auf dem Programm.

Lippert bleibt Zweite in der Gesamtwertung

Die deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert (Movistar) rollte mit dem Peloton über die Ziellinie und behauptete einen Tag nach ihrem Tagessieg den zweiten Platz (+0:55 Minuten) im Gesamtklassement. Am Montag hatte die 25-Jährige in Mauriac ihren ersten World-Tour-Sieg überhaupt erkämpft.

Van Agt meldet sich nach Sturz: "Körperlich geht es mir gut"

Die zweite Etappe am Montag war von mehreren Stürzen überschattet worden. Während Vorjahressiegerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden das Rennen nach einem Sturz fortsetzen konnte, kam ihre Landsfrau Eva van Agt wenige Kilometer vor dem Ziel von der regennassen Straße ab und prallte in eine Leitplanke.

Van Agt meldete sich am Dienstag in der Öffentlichkeit. Sie habe eine Gehirnerschütterung und eine Prellung erlitten, sie habe genäht werden müssen. "Körperlich geht es mir aber ganz gut", schrieb sie bei Instagram. Sie werde noch am Dienstag in die Niederlande reisen.

Ziel der Tour ist Pau, vierte Etappe führt nach Rodez

Die vierte Etappe führt die Fahrerinnen am Mittwoch über 177,1 km von Cahors nach Rodez - es ist der längste Teilabschnitt der diesjährigen Tour. Insbesondere das Finale mit gleich mehreren schwierigen Anstiegen hat es in sich und offenbart Ausreißerinnen die Chance auf den Tagessieg.

Die zweite Auflage der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Teilstücken am 30. Juli in Pau, am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.