Tour de France Femmes Kopecky erste Trägerin des Gelben Trikots Stand: 23.07.2023 16:45 Uhr

Die Belgierin Lotte Kopecky hat die 1. Etappe der Tour de France Femmes für sich entschieden - und damit einen lang gehegten Plan umgesetzt.

Die 26 Jahre alte Vize-Weltmeisterin setzte sich nach 124 km mit Start und Ziel in Clermont-Ferrand als Ausreißerin mit 41 Sekunden Vorsprung auf Europameisterin Lorena Wiebes (Niederlande/beide Team SD Worx-Protime) durch. Dritte wurde Charlotte Kool (DSM-firmenich).

Die deutsche Meisterin Liane Lippert (Friedrichshafen) belegte mit 43 Sekunden Rückstand Platz elf, Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten (Niederlande/beide Movistar) kam auf Platz 13.

Kopecky: "Schon lange im Kopf gehabt"

"Das war etwas, was ich schon lange im Kopf hatte", sagte Kopecky nach ihrem erfolgreichen Ausreißversuch. "In den vergangenen drei Wochen habe ich darüber mit meinen Freunden gescherzt. Dass ich das dann wirklich schaffe, ist großartig."

Dass ihre Teamkollegein Wiebes auf Platz zwei landete, kommentierte Kopecky so: "Wir haben eine super Mannschaft auch in der Breite - da kann so ein Ergebnis herauskommen."

Geruhsamer Start, aber keine Chance für Ausreißerinnen

Auf der Etappe rund um Clermont Ferrand hatte es das Feld zunächst geruhsam angehen lassen, zwischenzeitlich fiel der Schnitt auf unter 40 km/h. Dennoch hatten Ausreißversuche von zunächst Marie-Morgane Le Deunff, dann Typhaine Laurance und schließlich Marta Lach auf den ersten 90 Kilometern keinen Erfolg. Sie wurden alle früher oder später vom Feld gestellt. Erst eine Tempoverschärfung von Kopecky nach 114 km sprengte das Peloton zum ersten Mal deutlich auseinander.

Schwerer Sturz - Benito ins Krankenhaus

Zuvor hatte es den ersten schweren Sturz gegeben. Die Spanierin Mireia Benito vom Team AG Insurance kam nach 28 km von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Die Tour-Ärzte waren umgehend vor Ort und legten ihr eine Halskrause an, bevor sie mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. "Sie ist bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus", teilte ihr Team wenig später mit. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

2. Etappe - es wird hügelig

Die 2. Etappe mit Kopecky im Gelben Trikot führt am Montag über 151,7 km vom Clermont-Ferrand nach Mauriac. Dort könnten sich die Favoritinnen zum ersten Mal zeigen, den die Etappe hält sechs Bergwertungen und ein ständiges Auf und Ab bereit.

Die zweite Auflage der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Etappen am 30. Juli in Pau, am Tag zuvor führt die wohl entscheidende Etappe auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet (2.115 m).