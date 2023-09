16. Etappe der Vuelta Vingegaard siegt und verkürzt auf Kuss Stand: 12.09.2023 17:56 Uhr

Radsport-Star Jonas Vingegaard hat am Dienstag (13.09.2023) die 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und den Erfolg seinem schwer verletzten Teamkollegen Nathan Van Hooydonck gewidmet.

Der Däne Vingegaard siegte am Dienstag bei der Bergankunft in Bejes als Solist und fasste sich kurz vor dem Überqueren der Ziellinie ans Herz - ein offensichtliches Zeichen an Van Hooydonck. Der Belgier musste am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall reanimiert werden und befindet sich im Krankenhaus.

Erleichterung im Jumbo-Visma-Team

"Ich bin nur froh, gewonnen zu haben. Es gab schreckliche Nachrichten, ich wollte für meinen Freund gewinnen. Zum Glück gibt es gute Neuigkeiten" , sagte Vingegaard.

Sein Helfer Attila Valter sagte: "Wir haben am Fuß des Schlussanstiegs über den Teamfunk gehört, dass Nathan wach ist und es ihm gut geht. Am Ende ist alles gut. Wir haben die Etappe für Nathan geholt, dieser Sieg ist seiner."

Kuss nur noch mit 29 Sekunden vorn

In der Gesamtwertung der Vuelta führt weiterhin Vingegaards Teamkollege Sepp Kuss. Allerdings liegt der US-Amerikaner nur noch 29 Sekunden vor dem zweimaligen Sieger der Tour de France, der am Dienstag rund vier Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte. Dritter ist Primoz Roglic, ebenfalls aus der Mannschaft Jumbo-Visma, der 1:33 Minuten Rückstand aufweist.

Die Gedanken der Fahrer waren bei ihrem Teamkollegen Van Hooydonck. Der 27-Jährige hatte Vingegaard im Juli geholfen, zum zweiten Mal die Frankreich-Rundfahrt zu gewinnen. Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten mehrere belgische Medien, dass Van Hooydonck nach einem Unfall reanimiert werden musste und dann bei Bewusstsein ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Drei schwierige Anstiege auf der 17. Etappe

Die 17. Etappe am Mittwoch (13.09.2023) über 124,4 Kilometer mit dem Start in Ribadesella/Ribeseyaendet nach drei schwierigen Anstiegen auf der Alto de Angliru. Es ist die vorletzte Bergetappe der Spanien-Rundfahrt, die am Sonntag in Madrid endet.