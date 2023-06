Trunkenheit am Steuer Bewährungsstrafe für früheren Rad-Weltmeister Sagan Stand: 29.06.2023 11:51 Uhr

Kurz vor dem Start der 110. Tour de France in Bilbao gibt es für Radsport-Star Peter Sagan juristischen Ärger.

Der dreimalige Weltmeister wurde in seiner Wahlheimat Monaco wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Zudem muss der Slowake seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft des Fürstentums. Zuvor hatte "Monaco Matin" berichtet. Sagan startet am Samstag (01.07.2023) in seine letzte Tour.

Rund 2,9 Promille Alkohol im Blut

Sagan war am Vormittag des 12. Mai von der Polizei kontrolliert worden, als er sehr unbeholfen versuchte, einen Roller einzuparken. Ein anschließender Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Milligramm pro Liter. Das entspricht rund 2,9 Promille Alkohol im Blut. Für Sagan ist es bereits der zweite Konflikt mit dem Gesetz in Monaco. Im November 2021 hatte der 33-Jährige eine Geldstrafe zahlen müssen, da er zuvor gegen die aufgrund der Coronaviruspandemie verhängte Ausgangssperre verstoßen hatte.