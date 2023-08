Vom Team Jumbo-Visma Positiver Dopingtest bei Radprofi Heßmann Stand: 16.08.2023 19:05 Uhr

Bei dem deutschen Radprofi Michel Heßmann ist ein Dopingtest positiv ausgefallen.

Dies teilte sein Team Jumbo-Visma, Equipe des amtierenden Tour-de-France-Siegers Jonas Vingegaard, am Mittwoch bei Twitter mit. Es habe sich um "eine Kontrolle außerhalb des Wettbewerbs am 14. Juni in Deutschland" gehandelt, erklärte das Team: "Bei dem entdeckten Produkt handelt es sich um ein harntreibendes Medikament. Wir warten auf die Ergebnisse der weiteren Untersuchung. Michel wurde von der Mannschaft bis auf Weiteres suspendiert."

Der aus Münster stammende Heßmann stand nicht im Tour-Aufgebot seines Rennstalls. Im Mai bestritt er beim Giro d'Italia erstmals eine dreiwöchige Rundfahrt und beendete diese auf Rang 33. Am 6. August kam Heßmann für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) im Straßenrennen der WM in Glasgow zum Einsatz, das Ziel erreichte er nicht.