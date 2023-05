9. Etappe des Giro d'Italia Evenepoel holt sich im Zeitfahren Rosa zurück Stand: 14.05.2023 17:11 Uhr

Remco Evenepoel ist zurück auf Platz eins der Gesamtwertung des Giro d'Italia. Der beglische Radprofi gewann am Sonntag (14.05.2023) auf der 9. Etappe das Zeitfahren von Savignano sul Rubicone nach Cesena und durfte sich nach seinem zweiten Etappensieg das Rosa Trikot wieder überstreifen.

Evenepoel (Soudal Quick-Step) kam in 41:24 Minuten nach 35 Kilometern als Schnellster in Cesena an. Îm Finish ging es ganz eng zu: Platz zwei ging an den Waliser Geraint Thomas in 41:25 Minuten, vor seinem Teamkollegen von Ineos Grenadiers, Tao Geoghegan Hart mit 41:26 Minuten.

Der bisherige Gesamtführende Andreas Leknessund (Team DSM) aus Norwegen kam als 19. mit 75 Sekunden Rückstand nach 42:39 Minuten ins Ziel. Bester Deutscher war Lennard Kämna als Zwölfter mit 51 Sekunden hinter dem Tagessieger Evenepoel.

Primoz Roglic verliert an Boden

Der Belgier baute mit dem Erfolg in Cesena seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Hauptkonkurrent Primoz Roglic aus Slowenien (Jumbo-Visma), der Tagessechster wurde, auf nun 47 Sekunden aus. Erster Verfolger ist Thomas, der als Zweiter 45 Sekunden hinter Evenepool liegt.

"Ich habe zu schnell angefangen. Der zweite Teil war schlecht, aber ich habe meine Beine dann wieder gefunden", sagte Evenepoel im Ziel. "Es ist nicht das beste Ergebnis, aber ein Etappensieg ist natürlich gut."

Lennard Kämna jetzt in den Top Ten

Kämna, der in diesem Jahr erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung beim Giro antritt und eine Top-10-Platzierung anstrebt, liegt nun auf Rang neun (+2:37 Minuten).

Am Montag steht ein Ruhetag auf dem Programm, ehe der dreiwöchige Giro am Dienstag mit der Etappe über 196 Kilometer von Scandiano nach Viareggio in die knifflige zweite Woche startet.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom