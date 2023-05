8. Etappe des Giro d'Italia Healy siegt als Solist - Roglic macht Sekunden gut Stand: 13.05.2023 17:37 Uhr

Lennard Kämna hat im ersten spektakulären Kletterduell der Favoriten des 106. Giro d'Italia einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der 26-Jährige verlor auf der 207 Kilometer langen achten Etappe Zeit auf die Stars Primoz Roglic und Remco Evenepoel, als ihm bei einer Attacke am letzten Anstieg die Kraft ausging.

In der Gesamtwertung liegt der Bremer auf Platz zehn, 1:54 Minuten hinter Spitzenreiter Andreas Leknessund aus Norwegen. Der Belgier Evenepoel ist mit acht Sekunden Rückstand Zweiter, der Slowene Roglic weitere 30 Sekunden zurück Dritter. Den Tagessieg in Fossombrone sicherte sich der irische Klassikerspezialist Ben Healy, der 50 Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe heraus angegriffen hatte.

Kämna: "Bin zu schnell in den Berg reingefahren"

"Ich bin selber ein bisschen overexcited auf den letzten zehn Kilometern gewesen, weil ich mich echt gut gefühlt habe und bin zu schnell in den Berg reingefahren. Ich dachte, heute wird ein guter Tag für mich, am Ende habe ich leider Tribut gezollt und Zeit verloren, anstatt welche zu gewinnen", sagte Kämna. Er sei trotzdem "happy mit der Form" und es sei noch lange Zeit.

Am kurzen, aber bis zu 19 Prozent steilen Hügel I Cappuccini etwa sechs Kilometer vor dem Ziel attackierte Roglic. Kämna folgte erst, wurde dann jedoch durchgereicht. Weltmeister Evenepoel hatte Roglic dagegen fast erreicht, zeigte dann jedoch seine erste Schwäche beim diesjährigen Giro. Der 23-Jährige verlor am Ende 14 Sekunden auf Roglic.

Zeitfahren am Sonntag

Am Sonntag steht das erste große Einzelzeitfahren auf dem Programm. Der 35 Kilometer lange Kurs von Savignano sul Rubicone nach Cesena sollte Kämna eigentlich liegen. In dem zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna wird ein Anwärter auf den Etappensieg fehlen. Der Italiener musste das Rennen aufgrund einer Covid-Erkrankung am Samstag aufgeben. Es war der vierte Corona-Fall des laufenden Rennens.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom