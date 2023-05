6. Etappe des Giro d'Italia Ausreißer kurz vor dem Ziel eingeholt - Pedersen gewinnt im Sprint Stand: 11.05.2023 17:50 Uhr

Sprinterfinale in Neapel auf der sechsten Etappe des Giro d'Italia: Mads Pedersen (Trek-Segafredo) hat sich am Donnerstag (11.05.23) nach 162 km rund um Neapel mit den besten Beinen den Tagessieg geholt.

Alessandro de Marchi (Bikeexchange) und Simon Clarke (Israel-Premier Tech) hatten sich etwa 70 km vor dem Ziel aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe abgesetzt und zusammen richtig Tempo gebolzt. Ihr Vorsprung betrug vier Kilometer noch etwa 40 Sekunden - aber das reichte nicht.

Das Peleton rückte unaufhaltsam näher, etwa 500 m vor der Ziellinie sahen die beiden ein, dass ihre Kräfte nicht mehr reichen, um sich den Sieg auf der heutigen Etappe zu sichern. Fernando Gaviria (Movistar) eröffnete den langen Sprint, doch Mads Pedersen aus Dänemark trat unwiderstehlich am Kolumbianer vorbei. Der Deutsche Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) war im Finale mit vorne dabei, kam auf Rang drei hinter Jonathan Milan (Bahrain Victorious) ins Ziel. "Ich will meine Etappe hier beim Giro gewinnen" , sagte Ackermann nach dem Rennen bei Eurosport, "ich werde weiter kämpfen."

Leknessund weiter in Rosa

Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel hat unterdessen die zwei schmerzhaften Stürze vom Vortag offenbar gut weggesteckt und ohne Zeitverlust das Ziel erreicht. Das Rosa Trikot trägt weiter der Norweger Andreas Leknessund mit 28 Sekunden Vorsprung auf Evenepoel.

Im Gegensatz zum Vortag blieb das Feld am Donnerstag bei trockenen Verhältnissen von spektakulären Stürzen verschont. Allerdings kam es bei den schlechten Straßenverhältnissen immer wieder zu Defekten. So waren auch Zeitfahr-Olympiasieger Primoz Roglic (Slowenien) und der britische Ex-Toursieger Geraint Thomas betroffen.

Bergankunft am Freitag - Führungswechsel?

Gibt es am Freitag einen Führungswechsel? In Gran Sasso d'Italia wartet auf 2130 m Höhe nach 218 km die erste Bergankunft auf die Fahrer - und alle Augen sind auf Remco Evenepoel gerichtet, der in diesem Jahr bereits im Rosa Trikot des Spitzenreiters unterwegs war. Dann muss sich auch die deutsche Randfahrt-Hoffnung Lennard Kämna beweisen. Nach einem holprigen Auftaktzeitfahren wegen gesundheitlicher Defizite liegt der frühere Junioren-Weltmeister derzeit in der Gesamtwertung 1:54 Minuten hinter Leknessund.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom