Giro d'Italia Michael Matthews macht Tagessieg in Süd-Italien perfekt Stand: 08.05.2023 17:40 Uhr

Der Australier Michael Matthews hat seine acht Jahre lange Durststrecke beendet und die dritte Etappe des 106. Giro d'Italia gewonnen. Der 32-Jährige vom Team Jayco AlUla setzte sich auf der Zielgeraden im erwarteten Sprintduell gegen den Dänen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) durch und sicherte sich seinen ersten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt seit 2015. Auf den 216 km von der Küstenstadt Vasto nach Melfi im Landesinneren spielten die Deutschen keine Rolle.

Gesamtführender bleibt Evenepoel

Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), der in Italien erstmals um die Gesamtwertung mitfahren will, kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Auch Remco Evenepoel gehörte dazu, der belgische Straßen-Weltmeister verteidigte damit seine Führung im Gesamtklassement. Nach einem flachen Beginn trennte der erste schwere Anstieg das Feld, auch Pedersen fiel zunächst aus der Spitzengruppe zurück, kämpfte sich aber wieder heran. Auf der Zielgerade kam es dann zum Duell zwischen den Sprintstars Matthews und Ex-Weltmeister Pedersen, das der Australier für sich entschied. Es war sein insgesamt dritter Etappensieg beim Giro.

Erster großer Prüfstein wartet

Am Dienstag wartet der erste große Prüfstein auf das Peloton. Die vierte, 175 km lange Etappe von Venosa an den Lago Vaceno östlich von Neapel führt über drei Anstiege der zweiten Kategorie durch das Landesinnere in Richtung Westküste, wo eine knifflige Bergankunft den Fahrern alles abverlangen wird. Die zweitwichtigste Radsport-Landesrundfahrt nach der Tour de France endet nach 3489,2 km am 28. Mai in Rom.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren); Sieger R. Evenepoel 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo; Sieger J. Milan 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi; Sieger: M. Matthews 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno (Bergankunft) 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom