7. Etappe des Giro d'Italia Italiener Bais holt sich Tagessieg bei erster Bergankunft Stand: 12.05.2023 17:59 Uhr

Bei der ersten Bergankunft des Giro d'Italia hat sich der Italiener Davide Bais in einer dreiköpfigen Ausreißergruppe durchgesetzt. Lennard Kämna kam auf der siebten Etappe mit den Top-Favoriten ins Ziel. Andreas Leknessund verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Davide Bais vom Team EOLO-Kometa setzte sich am Freitag (12.05.2023) nach 218 km von Capua nach Gran Sasso d'Italia auf 2.130 m Höhe vor seinem Landsmann Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) und dem Tschechen Karel Vacek (Corratec-SelleItalia) durch.

Lennard Kämna zeigte sich bei der ersten Bergankunft des 106. Giro d'Italia auf Augenhöhe mit den Top-Favoriten. Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe, der Ambitionen im Gesamtklassement hegt, kam bei der Mammut-Auffahrt auf das schneebedeckte Hochplateu Campo Imperatore zeitgleich mit Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien) und dem Slowenen Primoz Roglic ins Ziel.

Der Italiener Bais war zuvor bei einem Rennen noch nie aufs Podium gefahren. Das Ausreißertrio hatte sich 47 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt und verteidigte seinen Vorsprung erfolgreich bei der Fahrt bergauf auf den schneebedeckten Apennin-Gipfel. Richtig steil wurde es allerdings erst kurz vor dem Ziel - auf über 2.100 Höhenmetern.

Auf Attacken verzichteten die Klassementfahrer jedoch. Im Rosa Trikot blieb daher Andreas Leknessund (Team DSM), Evenepoel zeigte sich von seinen Stürzen am Mittwoch gut erholt, der Vuelta-Champion sprintete auf Platz vier.

Kämna verliert Helfer Aleotti

Kämna muss im weiteren Verlauf des Giro d'Italia auf Giovanni Aleotti, einen wichtigen Helfer in den Bergen verzichten. Wie das Team Bora-hansgrohe am Freitag mitteilte, ging Aleotti aufgrund eines positiven Coronatests nicht zur siebten Etappe an den Start. Der 23 Jahre alte Italiener habe zuvor Symptome gezeigt und sei umgehend isoliert worden. Auch Landsmann Nicola Conci vom Team Alpecin-Deceuninck musste den Giro am Freitag wegen einer Infektion verlassen.

Achte Etappe am Samstag von Terni nach Fossombrone

Die achte Etappe führt am Samstag über 207 km von Terni nach Fossombrone. Das Profil ist wellig, drei späte Bergwertungen bieten Ausreißern gute Erfolgsaussichten. Am Sonntag steht das zweite Zeitfahren über 35 km auf dem Programm, eine gute Gelegenheit für Auftaktsieger Evenepoel, das Rosa Trikot zurückzuerobern.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom