Nach Sturz in der Schweiz Emanuel Buchmann erfolgreich operiert Stand: 20.06.2024 12:19 Uhr

Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann ist nach seinem schweren Sturz bei der Tour de Suisse erfolgreich operiert worden.

Wie der 31-Jährige vom Team Bora-hansgrohe in Sozialen Medien mitteilte, wurde in der BG Klinik Tübingen ein Eingriff am Schlüsselbein und einem Oberschenkelknochen vorgenommen. "Jetzt geht es in die Reha" , sagte Buchmann.

Der Kletterspezialist war auf der zweiten Etappe der Tour de Suisse gestürzt und hatte das Rennen aufgeben müssen. Der frühere Tour-de-France-Vierte, der von seinem Team nicht für die Frankreich-Rundfahrt (ab 29. Juni) nominiert worden war, kann daher auch seinen deutschen Meistertitel am Sonntag in Bad Dürrheim nicht verteidigen.