Deutschland Tour 2022 Kristoff sprintet zum Sieg Stand: 26.08.2022 17:48 Uhr

Der Norweger Alexander Kristoff hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Bester deutscher Fahrer war Max Kanter.

Kristoff, 35, setzte sich am Freitag (26.08.2022) nach 200,7 Kilometern vom thüringischen Meiningen ins hessische Marburg im Sprint einer großen Gruppe vor dem französischen Meister Florian Sénéchal und Alberto Bettiol (Italien) durch.

"Ich wurde mehrere Male in den steilen Hügeln abgehängt, aber mein Team hat mich immer zurückgebracht" , sagte Kristoff dem ZDF. "Am Ende bin ich sehr glücklich, den Sieg geholt zu haben."

Überhaupt, Kristoff und die Deutschland Tour - hier fährt er besonders gerne. Schon im Vorjahr hatte er zwei Etappen in Deutschland für sich entschieden, auch 2019 gehörte er zu den Tagessiegern.

Bettiol übernimmt Gesamtführung

Das Rote Trikot des Gesamtführenden hat der Tagesdritte Bettiol von seinem italienischen Landsmann Filippo Ganna übernommen.

Bettiol führt in der Gesamtwertung vor Tagessieger Kristoff und eben Ganna - allerdings sind dort für alle drei Fahrer identische Zeiten notiert. Es zählen in diesem Fall die Platzierungen bei den Etappen zuvor.

Kanter wieder bester Deutscher

Max Kanter wurde als Fünfter hinter 2016er-Olympiasieger Greg Van Avermaet (Belgien) bester Deutscher. Georg Zimmermann belegte Platz zehn.

Emanuel Buchmann rollte nach einer komplizierten Etappe mit vielen kürzeren Anstiegen und häufigem Seitenwind mit der ersten Gruppe auf Rang 30 ins Ziel. "Es geht ganz okay, ich habe mich nicht schlecht gefühlt" , sagte Buchmann dem ZDF.

Titelverteidiger Nils Politt, beim Auftakt in Weimar Dritter, verlor als 64. gut drei Minuten und jede Menge Kraft. Gut 40 Kilometer vor dem Ziel geriet das Team Bora-hansgrohe "ein bisschen ins Hintertreffen, die Lücke mussten wir wieder schließen" , sagte Politt: "Da habe ich einige Körner gelassen."

Für Geschke geht es auf den Heimberg

Die Deutschland Tour führt an fünf Renntagen bis zum Sonntag (28.082.2022) über rund 700 km mit 11.000 Höhenmetern von Weimar bis nach Stuttgart, ein Höhepunkt ist die Bergankunft am Schauinsland bei Freiburg am Samstag.

Dort wird dann vor allem Simon Geschke im Mittelpunkt stehen, der seit vielen Jahren in Freiburg lebt und trainiert. Der gebürtige Berliner trug bei der diesjährigen Tour de France neun Tage das Bergtrikot - so lang wie kein Deutscher zuvor. Auch Kletterspezialist Emanuel Buchmann darf sich Hoffnungen machen.