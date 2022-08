Größtes nationales Etappen-Rennen Deutschland Tour 2022 mit echtem Berg-Spektakel Stand: 23.08.2022 18:34 Uhr

Die Radsport-Fans dürfen sich bei der Deutschland Tour 2022 ab Mittwoch (24.08.2022, live in der Sportschau, im Livestream und im Liveticker bei sportschau.de) auf Alpe d'Huez-Feeling freuen: Die dritte Etappe führt auf den Schauinsland im Schwarzwald und endet auf 1.207 Metern Höhe.

Von Christian Hornung, Thomas Braun

Wie lang ist die gesamte Rundfahrt?

Die Deutschland Tour ist das wichtigste deutsche Etappenrennen. Vom Start in Weimar, wo ein 2,7 Kilometer langer Prolog ansteht, führt das fünftägige Event nach Stuttgart. Weitere Zielorte sind Meiningen, Marburg und die Bergankunft am Schauinsland oberhalb von Freiburg. Der Kurs führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter.

Warum ist der Prolog so mickrig?

Ein Prolog, also ein Einzelzeitfahren zum Beginn einer Rundfahrt, über 2,7 Kilometer: Das ist eine wirklich lächerliche Distanz im Radsport. Und wirft die Frage auf: Was soll das? Warum gönnt man den Fahrern nicht ein paar Kilometer mehr im Rampenlicht und den Fans zwischen Goetheplatz, Fuldaer Straße und Jorge-Semprún-Platz in Weimar nicht ein bisschen mehr sportliche Relevanz? Sportchef Fabian Wegmann erklärt das so: "Der Prolog ist so kurz, weil wir noch keine großen Abstände wollen. Er wird das Rennen spannender machen, aber sicher nicht entscheiden. " Trotzdem: Eine etwas längere Arbeitszeit für die Profis hätte es dennoch gerne sein dürfen.

Wo ist die Deutschland Tour international einzuordnen?

Im internationalen Vergleich zählt die Deutschland Tour noch nicht wieder zu den Top-Events nach der Tour, dem Giro und der Vuelta - vor 2018 gab es ja auch eine zehnjährige Pause, von der sich so eine Veranstaltung erstmal wieder erholen muss. Die Deutschland Tour gehört nicht zur World Tour, der Champions League des Radsports, sondern ist in der kleineren Pro Series des Weltverbandes UCI organisiert. Die Deutschland Tour war vor vier Jahren vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr feierte Tour-Etappensieger Nils Politt vom deutschen Team Bora-hansgrohe den Gesamtsieg.

Deutsches Team mit Buchmann, Politt und Geschke

Die Fans können sich auf einige der derzeit besten deutschen Fahrer freuen. Rundfahrt-Spezialist Emanuel Buchmann wird nach seiner krankheitsbedingten Absage der Vuelta starten, auch Titelverteidiger Nils Politt ist dabei. Dagegen fehlen deren gesundheitlich angeschlagenen Bora-hansgrohe-Teamkollegen Lennard Kämna und Maximilian Schachmann, die bei der Tour mitreißende Tage hatten, aber sieglos blieben. "Beide sind ja keine Helfer, bei denen man sagt, wenn sie Flaschen holen, ist es auch gut" , sagte Sportdirektor Rolf Aldag. Es bringe nichts, "sie ins Feuer zu schmeißen" . Simon Geschke, der bei der Tour im Sommer lange um das Bergtrikot kämpfte, geht für das Nationalteam an den Start.

Was sind die Ziele der Deutschen?

Dass Nils Politt seinen Coup aus dem Vorjahr wiederholen könnte, ist quasi ausgeschlossen, da der Schauinsland sicher nicht seine Lieblingszielankunft ist. Emanuel Buchmann kommt das Profil deutlich mehr gelegen. Er gibt sich dann auch verhalten optimistisch: "Ich hoffe, mit meiner Vuelta-Form in die Deutschland-Tour zu gehen. Zuletzt im Training war es schon viel besser, deswegen peile ich definitiv eine gute Platzierung an." Auch der Freiburger Simon Geschke sieht vor seinem Heimspiel gute Chancen für sich: "Das Profil kommt mir sehr entgegen und ich kenne den Kurs wahrscheinlich so gut wie kein anderer im Peloton."

Die größten internationalen Stars

Tour-Champion Jonas Vinegaard fehlt ebenso wie der weltbeste Allrounder Wout van Aert. Dabei ist aber der niederländische Europameister Fabio Jakobsen, der derzeit wohl weltbeste Sprinter. Zu seinen Rivalen zählt der Australier Caleb Ewan. Am Berg ist mit dem Franzosen Romain Bardet zu rechnen. Der kolumbianische Ex-Tour-Champion Egan Bernal sammelt nach seinem schweren Trainingsunfall wichtige Rennkilometer.

Der Niederländer Fabio Jakobsen gewinnt das EM-Straßenrennen

Deutschland Tour live im TV

Den Prolog überträgt und streamt der MDR, dann übernehmen ARD und ZDF, die abwechselnd jede Etappe live übertragen. Donnerstag ist die Sportschau ab 16.05 Uhr am Start, Samstag von der Königsetappe gibt es ab ca. 16 Uhr Livebilder im Rahmen der Sportschau, die ab 14.30 Uhr zu sehen ist.

Deutschland Tour für Jedermann

Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden möchte: Bevor am Sonntag die Entscheidung in Stuttgart fällt, dürfen ambitionierte Hobbyfahrer morgens bei der Jedermann-Tour auf die Strecke. Eine kurze Schleife führt über 57 Kilometer, die lange Runde über 116 Kilometer.