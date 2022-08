Deutschland Tour 2022 Top-Sprinter Caleb Ewan gewinnt in Meiningen Stand: 25.08.2022 17:40 Uhr

Top-Sprinter Caleb Ewan hat die erste Etappe der Deutschland Tour über 172 Kilometer von Weimar nach Meiningen im Werratal gewonnen.

Von Christian Hornung

Der Australier vom Team Lotto-Soudal siegte am Donnerstag (25.08.2022) nach einer spektakulären Etappe, die von großartiger Stimmung der Radsportfans an der Strecke geprägt war. Max Kanter (Movistar) und Felix Groß (UAE Team Emirates) auf den Rängen drei und vier sorgten für ein großartiges Ergebnis aus deutscher Sicht, Rang zwei ging an den Italiener Jonathan Milan (Bahrain Victorious).

"Ein sehr süßer Sieg"

Caleb Ewan sagte nach seinem Sieg in der Sportschau: "Das war ein sehr süßer Sieg nach ein paar durchschnittlichen Monaten. Mein Team hat nie das Vertrauen in mich verloren."

Zu Ewans Erfolg maßgeblich beigetragen hatte auch sein Teamkollege Roger Kluge. Der Bahnspezialist hielt den 28-Jährigen lange aus dem Wind. "Wir wollten am Ende so frisch wie möglich sein. Das ist uns gut gelungen" , sagte Kluge. "Er saß dann bei Kristoff am Hinterrad bei Gegenwind, hat lange warten können und gewonnen. Ein guter Tag für uns."

Starkes Ausreißer-Trio

Lange Zeit hatte ein Ausreißer-Trio den Tag geprägt, das sich zwischenzeitlich sogar Hoffnungen machen durfte, den Etappensieg unter sich ausmachen zu können.

Michiel Stockmann (SKS Sauerland), Jakob Geßner (Lotto-Kern Haus + 24) - der sich letztlich das Berg-Trikot sicherte - und Roman Duckert (Dauner-Akkon) hatten sich schon kurz nach dem Start in der Goethe- und Schillerstadt Weimar abgesetzt und zwischenzeitlich rund vier Minuten Vorsprung herausgefahren.

Am Ende blieb Duckert übrig

Auf den letzten 20 Kilometern setzte sich dann der 20-jährige Duckert aus dem Spitzen-Trio ab, doch zehn Kilometer vor dem Ziel war dann auch seine beherzte Flucht beendet.

Das Hauptfeld - angetrieben vom am Ende erfolgreichen Team Lotto-Soudal - hatte in dieser Phase so viel Druck gemacht, dass nicht mal der niederländische Europameister Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) folgen konnte und entscheidend zurückfiel. Auch Intermarché forcierte das Tempo, um ihren Top-Mann Alexander Kristoff in Stellung zu bringen.

Politt testet Ganna

Nils Politt (Bora-hansgrohe), der den Sieg am Vortag im Prolog knapp verpasst hatte, trat 15 Kilometer vor dem Ziel auch mal kurz etwas kräftiger in die Pedale, um mit einem möglichen Etappensieg die Bonussekunden für den Sprung ins Rote Trikot des Gesamtführenden zu erobern. Doch Prolog-Sieger und Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) reagierte sofort und konterte sogar mal kurz mit einer eigenen Attacke.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Ganna. Der Zeitfahr-Weltmeister liegt zwei Sekunden vor dem Niederländer Bauke Mollema und drei Sekunden vor Milan und Titelverteidiger Politt.

Freitag geht es nach Marburg

Am Freitag geht es mit der zweiten Etappe über 201 Kilometer von Meiningen nach Marburg weiter. Die danach folgende Königsetappe mit der Bergankunft auf dem Schauinsland überträgt dann wieder das Erste.