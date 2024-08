Freitag, 23. August 2024 2. Etappe: Heilbronn - Schwäbisch-Gmünd (174,6 km) Stand: 15.08.2024 10:28 Uhr

Profil und Einschätzung - die 2. Etappe der Deutschland Tour 2024 im Überblick

Profil: So wie die Macher der Tour de France alljährlich ihre wunderschönen Landschaften und Sehehnswürdigkeiten in Szene setzen, wird es an diesem Tag auch bei der Deutschland Tour sein. Gleich nach der Stadtgrenze von Heilbronn wartet das herrliche Strecken-Layout in den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen, über Löwenstein nach Sulzbach am Kocher. Von Lautern geht es hinauf nach Lauterburg und Bartholomä auf die Schwäbische Alb - mit einem Anstieg über knapp drei Kilometer, der im letzten Teil über 13 Prozent erreicht. Zum Abschluss gibt nach der ersten Zielpassage in Schwäbisch Gmünd noch zweimal eine Runde mit jeweils zehn Kilometern.

Einschätzung: Es kann wieder ein Tag für die Sprinter werden, aber dazu müssen sie gut über den Bartholomä kommen, der knapp 40 Kilometer vor dem Ziel liegt. Wahrscheinlicher ist ein Triumph von mutigen Ausreißern, die deutschen Fahrer wie Georg Zimmermann und Georg Steinhauser werden sich sicher auch einiges vorgenommen haben.