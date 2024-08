Sonntag, 25. August 2024 4. Etappe: Annweiler am Trifels – Saarbrücken (182,7 km) Stand: 15.08.2024 10:28 Uhr

Profil und Einschätzung - die 4. Etappe der Deutschland Tour 2024 im Überblick

Profil: So etwas wie eine gemütliche "Tour d'honeur" am letzten Tag mit einem Nichtangriffspakt auf den Führenden der Gesamtwertung gibt es bei der Deutschland-Rundfahrt natürlich nicht - das ergäbe bei nur vier Etappen auch wirklich gar keinen Sinn. Aber auch das Streckenlayout gibt in keiner Weise eine Spazierfahrt her - im Gegenteil. Schon nach kurzem Warmfahren geht es hoch auf den Kalmit, den höchsten Berg des Pfälzer Waldes. Auf dem Weg nach Saarbrücken bleibt es auch anschließend wellig, allerdings die ganz große Einzel-Herausforderung. In der saarländischen Hauptstadt wartet nochmal ein netter Anstieg in der Metzer Straße - vielleicht die letzte Chance für einen Angreifer.

Einschätzung: Es ist zwar eine Etappe, in der man durchaus noch Zeit gutmachen kann, doch wenn die Top-Teams der in der Gesamtwertung vorne Platzierten nicht komplett wegnicken, sollte es keine großen Überraschungen und Verschiebungen mehr geben. Wie mit Ausnahme der Königsetappe an jedem Tag der Deutschland Tour ist der Weg bereit für Ausreißer und Sprinter, die sich auch auf einem welligen Profil behaupten können.