Donnerstag, 22. August 2024 1. Etappe: Schweinfurt - Heilbronn (176,3 km) Stand: 15.08.2024 10:28 Uhr

Profil und Einschätzung - die 1. Etappe der Deutschland Tour 2024 im Überblick

Profil: Wer sich am Vortag beim Prolog ein paar Sekunden Rückstand eingehandelt hat, kann sich auf das Finale dieser 1. Etappe der Deutschland Tour freuen: 15 Kilometer vor dem Ziel wartet noch ein ziemlich selektiver Anstieg im zweistelligen Prozentbereich zum "Jägerhaus" in Heilbronn - eine Chance für Ausreißer und kletterstarke Fahrer Sekunden gut zu machen. Der Start vormittags ist am Schweinfurter Markt, es geht über den Main in Richtung Baden-Württemberg, dann durch Tauberbischofsheim nach Heilbronn - mit dem spektakulären Jägerhaus-Anstieg im Finale.

Einschätzung: Die vielen kurzen knackigen Anstiege sind etwas für Klassiker-Spezialisten und Ausreißer, aber normalerweise dürften an diesem Tag die Sprinterteams ihre Top-Fahrer in Stellung bringen. Mads Pedersen, Alexander Kristoff und Co. haben den Tagessieg ganz sicher im Visier.