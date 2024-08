Deutscher Radprofi Bora-Abschied perfekt: Kämna wechselt zur Lidl-Trek Stand: 15.08.2024 11:35 Uhr

Der Wechsel hatte sich bereits angedeutet und ist nun perfekt: Der deutsche Radprofi Lennard Kämna schließt sich Lidl-Trek an und trifft dort auf die Top-Fahrer Mads Pedersen und Jonathan Milan.

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna schließt sich zur kommenden Saison dem WorldTour-Rennstall Lidl-Trek an. Das teilten die US-Amerikaner am Donnerstag (15.08.2024) mit, nachdem der 27-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Team in Verbindung gebracht worden war. Kämna erhält einen Dreijahresvertrag.

Dass Kämna Red Bull-Bora-hansgrohe nach vier Jahren verlassen wird, hatte bereits länger festgestanden. Derzeit arbeitet Kämna an seinem Comeback, nachdem er am 3. April im Training auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa mit einem Auto kollidiert war. Dabei zog er sich ein schweres Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen und eine Lungenprellung zu.

"Möchte Rennen gewinnen"

"Mit meinem Wechsel zu Lidl-Trek schlage ich nun das nächste Kapitel auf" , wird Kämna in der Mitteilung zitiert: "Ich möchte mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall individuell weiterentwickeln und natürlich Rennen gewinnen. Natürlich bin ich auch realistisch im Hinblick auf meinen Unfall und die Verletzungen, die ich mir zu Beginn des Jahres zugezogen habe."

Bei Lidl-Trek trifft Bergspezialist Kämna, der Etappensiege bei allen drei großen Landesrundfahrten vorweisen kann, auf die Topfahrer Mads Pedersen und Jonathan Milan.