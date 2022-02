Audio: Sportschau in 100 Sekunden 4.2

Sportschau 100 Sekunden. . 01:52 Min. . ARD.

Eröffnungsfier der 24. Olympischen Winterspiele in Peking+++Dortmund muss Leverkusen am Sonntag auf drei wichtige Spieler verzichten+++ Wolfsburg setzt gegen Fürth am Sonntag auf Neuzugang Max Kruse+++ Alexander Zverev wird dem deutschen Davis-Cup-Team auch in der Qualifikationsrunde in Brasilien fehlen | audio