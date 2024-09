Goalball bei den Paralympics Türkinnen erneut unschlagbar - Japan siegt in der Verlängerung Stand: 05.09.2024 21:13 Uhr

Die türkischen Goalballerinnen haben nach Tokio und Rio in Paris zum dritten Mal in Folge paralympisches Gold gewonnen. Am Donnerstag (05.09.2024) setzten sie sich gegen ihre Gegnerinnen aus Israel durch. Bei den Männern gewann Japan in der Verlängerung gegen die Ukraine.

Im Finale der Frauen ging die Türkei nach nicht einmal zwei gespielten Minuten durch Tore von Fatma Gul Guler und Sevda Altunoluk mit 2:0 in Führung. Guler erhöhte nach zwei weiteren Minuten auf 3:0. Israel nahm eine Auszeit und verkürzte anschließend auf 3:1. Durch den ersten verwandelten Penalty des Spiels von Guler und einem weiteren Treffer von Altunoluk konnten sich die Türkinnen absetzen. Zur Halbzeit führten sie mit 7:2.

Im zweiten Durchgang sah das Publikum in der Arena Paris Sud eine ausgeglichenere Partie. Altunoluk erhöhte zunächst für die Türkei, ehe Lihi Ben David fünf Minuten vor Schluss den alten Abstand wiederherstellte. Lohn für den 8:3-Finalerfolg ist die dritte Goldmedaille in Serie für die türkischen Goalballerinnen.

Japan holt sich den Sieg in der Verlängerung

In der ersten Halbzeit des Männer-Finals ging Japan nach einem Doppelschlag von Kazuya Kaneko und Koji Miyajiki früh mit 2:0 in Führung. Die Ukraine verkürzte durch einen Treffer von Anton Strelchyk und konnte gut dreieinhalb Minuten vor Ende des ersten Durchgangs per Penalty ausgleichen. 2:2 hieß es zur Pause.

Nach knapp vier Minuten im zweiten Durchgang ging Japan durch Yuto Sano erneut in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnte Japan diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten. Ein Treffer von Strelchyk brachte die Ukraine aber gut zwei Minuten vor Schluss zurück in die Partie. So ging es mit 3:3 in eine 2x3-minütige Verlängerung mit Sudden-Death-Regelung: das erste Tor entscheidet. Und so kam es: Yuto Sano traf nach 90 Sekunden für die Japaner und führte damit sein Team zu Gold. Für beide Teams ist es die erste paralympische Goalball-Medaille.

Japan entschied ein spannendes Finale erst in der Verlängerung für sich.

Deutsche Teams nicht in Paris dabei

Die beiden deutschen Teams hatten die Paralympics verpasst. Bei der EM in Montenegro 2023 wäre dafür der Titel notwendig gewesen. Sowohl die Männer als auch die Frauen schieden jedoch im Viertelfinale aus. Vor drei Jahren in Tokio waren die Männer noch dabei und mussten nach der Vorrunde die Segel streichen.